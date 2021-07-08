بالأرقام.. تاريخ مواجهات الأهلي والمقاولون قبل موقعة اليوم

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تقام اليوم مباراة تجمع بين النادي الأهلي و المقاولون العرب، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج تاريخ مواجهات الفريقين:

التقى الأهلي بالمقاولون العرب على مدار 75 مباراة، وتعود المواجهة الأولى بين الفريقين إلى نهاية سبعينيات القرن الماضي وتحديدا في موسم 1978-1979 في أول موسم للمقاولون بالممتاز.

حقق الأهلي الفوز في 53 مباراة، وكان التعادل في 15 مباراة، بينما فاز المقاولون العرب في 7 مباريات

مباراة الأهلي والمقاولون التي جمعت الفريقين في 28 أكتوبر 2002، وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 6-2، سجلت أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين وهي المباراة التي شهدت نجاح أحمد بلال، مهاجم الأهلي الأسبق، في تسجيل 4 أهداف سوبر هاتريك

نجح لاعبو الأهلي في زيارة شباك المقاولون العرب في131 مناسبة في تاريخ مواجهات الفريقين، بينما اكتفى المقاولون العرب بتسجيل 43 هدف في شباك الأهلي

أحمد بلال، مهاجم الأهلي الأسبق، الهداف التاريخي للقاءات الفريقين بعدما نجح في تسجيل 7 أهداف.

نجح الأهلي في الخروج بشباك نظيفة على مدار 41 مباراة في تاريخ لقاءات الفريقين بينما اكتفى المقاولون بـ14 مباراة بشباك نظيفة.

أكبر سلسلة انتصارات في مواجهات الفريقين كانت من نصيب النادي الأهلي بعدما نجح في تحقيق 9 انتصارات متتالية.

نجح الأهلي في تحقيق الفوز ذهابا وإيابا في 15 موسما بالدوري.

آخر مواجهة جمعت الفريقين كانت بالدور الأول لهذا الموسم وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف لهدفين.

ضمت قائمة الأهلي لمواجهة ذئاب الجبل 21 لاعبا هم:

محمد الشناوي ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

وشهدت قائمة الأهلي استبعاد الحارس علي لطفي ووليد سليمان ومحمود متولي للإصابة، وعمرو السولية لحصوله على راحة سلبية.

كما تم استبعاد مروان محسن، أحمد رمضان بيكهام، سعد سمير، ناصر مكاهر، كريم نيدفيد لأسباب فنية.

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي والمقاولون العرب اليوم الخميس الموافق الثامن من يوليو، في لقاء الأسبوع الثامن والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، على ستاد بتروسبورت.