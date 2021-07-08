/639520/واحد-جنيه-تراجع-أسعار-الذهب-فى-مصر-اليوم-الخميس

سجل سعر الذهب اليوم تراجعا مستمر عالميا في رابع ايام تعاملاتها ، لتستمر أسعار الذهب اليوم الخميس 8-7-2021، فى مصر تشهد هبوط بشكل ملحوظ في بداية التعاملات الصباحيه في سوق الصاغة المحلية ، مع انخفاضها في بورصة المعادن العالمية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تراجع اسعار الذهب اليوم فى مصر

ووصل اسعار الذهب اليوم في مصر انخفاضا بقيمة جنيها ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 785 جنيه للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات الصباح التى سجلت 786 جنيها.

جرام الذهب عيار 24

كما شهد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة ،تراجعا خلال التعاملات ليسجل 896 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21

فيما شهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 هبوطا بشكل متواصل لليوم الثاني في التعاملات ليبلغ 785 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، اليوم انخفاضا في السوق المحلي ليبلغ 673 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر نحو 6280 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24 ووصل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27725 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24 وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 896 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1798 دولارًا.