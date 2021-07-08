ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم الخميس.. تفاصيل

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يتوقع خبراء هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس حار على القاهرة الكبري، وتكون درجة الحرارة 36 درجة للعظمي و24 للصغري، بينما تكون درجة الحرارة في الإسكندرية 30 للعظمى و24 للصغرى، وتكون درجة الحرارة المحسوسة 38 درجة في القاهرة و33 في الإسكندرية.

دوت الخليج يرصد اخبار حالة الجو اليوم الخميس فى القاهرة الكبرى والمحافظات

وتسجل أسوان والاقصر وابو سمبل درجة الحرارة الأعلى في مصر اليوم للعظمى مثل طقس اليوم 43 درجة ، وتصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 45 درجة بهذه المناطق، وتكون درجة الحرارة الصغري كما هي اليوم أيضًا 27 درجة في الأقصر، وترتفع إلى 28 درجة في إدفو وأسوان، وتزيد إلى 29 درجة في أبوسمبل.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس

وتكون الحرارة المتوقعة في جنوب مصر فى سوهاج 39-26، أسيوط 38-24، بني سويف 37-25، المنيا 37-24، شلاتين 37-27، الفيوم 37-24، الوادي الجديد 42-27، قنا 40-26، حلايب 35-29 درجة.

ويتوقع أن تكون درجة الحرارة في دمنهور 33-24، بلطيم 30-24، الاسماعيلية 36-23، سيوة 39-22، دمياط 31-24، طنطا 34-24، المنصورة 35-24، شبين الكوم 35-24، الزقازيق 36-24، السلوم 31-22،السويس 36-25، بورسعيد 32-24،رفح 32-23 درجة.

وقت ذروة الارتفاع في درجات الحرارة المتوقعة غدًا يتوقع أن يكون وقت ذروة الإحساس بارتفاع درجة الحرارة في أسوان والأقصر وإدفو وأبوسمبل من الثانية ظهرًا إلى قرب السادسة مساءً كما يكون في الإسكندرية من الثانية عشرة ظهرًا إلى الثالثة عصرًا، والقاهرة من الثانية ظهرًا إلى الخامسة عصرًا، بينما يكون من الواحدة ظهرًا وحتى الرابعة عصرًا في الغردقة ومن الثانية ظهرًا وحتى قرب السادسة مساءً في شرم الشيخ.