أعلن سامح شكرى وزير الخارجية، أن مصر ستؤيد مشروع القرار التونسى خلال جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة اليوم الخميس، ووصفه بانه متوازن. جاء ذلك خلال حوار خاص أجرته "أسوشيتد برس" مع شكرى فى نيويورك علي هامش تحضيره لجلسة مجلس الأمن اليوم. وأضاف وزير الخارجية، أن رئيس الاتحاد الإفريقي يمكن أن يتولى الدور المركزى فى الوساطة لإجراء مفاوضات لكن بصيغة تضمن إيجاد حل للقضايا الخلافية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شكري: مصر ستؤيد مشروع القرار التونسي بمجلس الأمن حول سد النهضة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.