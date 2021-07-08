سكرتير عام الأمم المتحدة يثنى على رئاسة مصر للجنة بناء السلام

جدة - نرمين السيد - التقى السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى نيويورك، بصفته رئيس لجنة بناء السلام، بسكرتير عام المنظمة "أنطونيو جوتيريش"، حيث شهد اللقاء التباحث حول أولويات الرئاسة المصرية للجنة، والتقدم المُحرز فى تنفيذها، وكيفية العمل على تذليل العقبات التى تحول دون تعزيز فاعلية وأثر جهود المنظمة فى بناء واستدامة السلام.





وأوضح السفير إدريس، وفقا لبيان صحفى، أن اللقاء تضمن حواراً ثرياً وتوافقاً فى الرؤى حول سبل تعزيز فعالية هيكل الأمم المتحدة لبناء السلام، وإشادةً وتقديراً كبيرين من جانب السكرتير العام للأمم المتحدة بالرئاسة المصرية النشطة للجنة الأممية، فضلاً عن تأكيد دعم قيادة المنظمة للأولويات التى حددتها مصر فى رئاستها للجنة. كما أضاف السفير إدريس، أن اللقاء أكد الأهمية المتنامية للجنة بناء السلام فى دعم الدول المتأثرة بالنزاعات والمساعدة فى تجنب نشوب النزاعات مستقبلاً على ضوء ما تحظى به من توافق ما بين الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة، لعملها وفق مبدأ الملكية الوطنية، فضلاً عن دورها الهام فى تعميق الشراكات وتحقيق التنسيق والتناغم بين جهود الفاعلين الدوليين. كما أبرز اللقاء ضرورة العمل على معالجة التحديات التى تواجه هيكل الأمم المتحدة لبناء السلام لاسيما فيما يتعلق بجهود توفير تمويل كاف ومستدام وقابل للتنبؤ لأنشطة بناء السلام خاصة أثناء فترات الانتقال بعد خروج عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام.



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