چيمس كليفرلى: الحكومة البريطانية مهتمة بتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى إطار الزيارة التى يقوم بها وزير النقل إلى المملكة المتحدة لافتتاح خط إنتاج قطارات خطى مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر، وبدء تسليم القطارات من مصانع شركة ألستوم بمدينة ديربى البريطانية إلى مصر.

وأشاد المهندس كامل الوزير، وفقا لبيان صحفى، بالمنحى الإيجابى الذى تشهده علاقات التعاون بين البلدين، مؤكداً على تطلع الجانب المصرى للبناء على هذا الزخم وتوظيفه بما يحقق مصالح البلدين سواء فى مسار العلاقات الثنائية، أو فى إطار التنسيق إزاء التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية المختلفة.

كما أكد الوزير على أهمية توطيد أطر التعاون بين مصر والمملكة المتحدة فى المجالات محل الأولوية، لاسيما فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية المستدامة بكافة صورها، وقطاع النقل لما له من تأثير مباشر على تحديث البنية التحتية لمصر، وتعزيز الربط وبالتالى دعم التنمية فى العديد من المناطق داخل مصر، معرباً عن تطلعه لتعظيم الاستفادة من الخبرات البريطانية فى هذا المجال الحيوى.

وفى ذات الإطار، أعرب وزير النقل عن تقديره للتعاون الثنائى القائم فى مشروع المونوريل، بما يمثله من قيمة إضافية ملموسة ويخدم مصالح البلدين.

ومن جانبه، أعرب وزير الدولة البريطانى عن تقديره لمختلف أطر التعاون مع مصر، والاهتمام الذى توليه الحكومة البريطانية لتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر والدفع بها إلى آفاق أرحب وأوسع، مؤكدا على تطلعه لتوطيد التعاون فى مجال مشروعات البنية التحتية المستدامة منخفضة الانبعاثات الكربونية خلال الفترة القادمة.

جدير بالذكر أن المملكة المتحدة هى ثانى محطات الزيارة التى يقوم بها وزير النقل لمصانع ومراكز التطوير والأبحاث الخاصة بشركة ألستوم، وأنه من المنتظر أن يفتتح الوزير غداً خط إنتاج مشروع المونوريل، وتدشين عملية بدء تسليم قطارات المونوريل إلى مصر من مصنع الشركة بمدينة ديربى البريطانية.

