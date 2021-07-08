/639511/مواعيد-مباريات-اليوم-الخميس--والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الخميس العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم على رأسها، 3 مباريات في الدوري المغربي، ولقائي الأهلي والمقاولون العرب ثم الإنتاج الحربي وبيراميدز.

ويرصد دوت الخليج مواعيد المبارايات:

مواعيد مباريات الدوري المغربي والقنوات الناقلة

تقام مباراة فريق المغرب التطواني أمام الفتح الرباطي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 6 مساءً Arryadia SD/HD.

تقام مباراة الدفاع الجديدي أمام فريق الجيش الملكي والتي من المقرر غقامتها في تمام الساعة 8.15 مساءً Arryadia SD/HD

تقام مباراة إتحاد طنجة أمام فريق نهضة بركان 10.30 مساءً Arryadia SD/HD

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

تقام مباراة المقاولون العرب أمام فريق الأهلي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 9 مساءً OnTime Sports

تقام مباراة فريق الإنتاج الحربي أمام فريق بيراميدزوالتي من المقرر غقامتها في تمام الساعة 9 مساءً OnTime Sports.

حسم التعادل الإيجابي أحداث المباراة بين منتخب إنجلترا أمام منتخب الدنمارك بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء الدور نصف النهائي، لبطولة كأس أمم أوروبا 2020، على ملعب ويمبلي، بالعاصمة البريطانية لندن، ليلجأ حكم المباراة داني ماكيلي إلى الوقت الإضافي، ليحسم اللقاء بين الفريقين.

ضرب المنتخب الإنجليزي بالمحاولة الهجومية الأولى في الدقيقة السادسة، من خلال عرضية من الجهة اليمنى عن طريق هاري كين إلى داخل منطقة الجزاء مرت بشكل قريب من أمام أقدام رحيم ستيرلينج المواجه تماما للمرمى.

بدأ المنتخب الدنماركي بالهجمة الأولى الخطرة في الدقيقة السادسة عشر، عن طريق بيير إميل هويبيرج بتسديدة أرضية قوية تصدى لها الحارس جوردان بيكفورد بثبات.

أهداف المباراة

ضرب المنتخب الدنماركي بالهدف الأول في اللقاء في الدقيقة الثلاثون من عمر المباراة من خلال تنفيذ الركلة الحرة المباشرة للدنمارك عن طريق ميكيل دامسجارد بتسديدة يمينية سكنت أقصى الزاوية اليمنى العلوية للمرمى بشكل مستحيل على الحارس جوردان بيكفورد.

أهدر رحيم ستيرلينج في الدقيقة الثامنة والثلاثون من عمر المباراة من خلال هدف محقق ضائع للمنتخب الإنجليزي بعد هجمة منظمة من الجبهة اليمنى انتهت بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها رحيم ستيرلينج وحيدا من أمام المرمى بتسديدة مباشرة تصدى لها الحارس كاسبر شمايكل ببراعة وأنقذ مرماه.

ضرب المنتخب الدنماركي بالهدف الثاني في المباراة في الدقيقة التاسعة والثلاثون من عمر المباراة ولكن في شباكة توغل مميز من بوكايو ساكا لاعب منتخب إنجلترا داخل يسار منطقة الجزاء خلف مدافعي الدنمارك أنهاه بعرضية أرضية قوية أخطأها المدافع سيمون كيير بشكل فادح ووضع الكرة داخل شباك الحارس كاسبر شمايكل.