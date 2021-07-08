برابط مباشر أسماء أوائل نتائج الصف التاسع في سوريا 2021 موقع وزارة...

موقع وزارة التربية السورية” نتائج التاسع بسوريا اخر العام 2021 برقم الاكتتاب حسب الإسم في جميع المحافظات ففي خطوة مميزة اتخذتها وزارة التربية السورية فقد طورت مديرية المعلوماتية في وزارة التربية تطبيق نتائج امتحانات الشهادات العامة حيث يتيح هذا التطبيق الاستعلام عن نتائج امتحانات الشهادات العامة بكافة فروعها في الجمهورية العربية السورية عند صدورها وهو حالياً متوافق مع أجهزة الهواتف التي تعمل على نظام Android ولاحقاً سيكون هناك نسخة للهواتف التي تعمل بنظام IOS.

نتائج الصف التاسع في سوريا لعام 2021 بحسب الاسم ورقم الاكتتاب على الموقع الرسمي لوزارة التربية السورية لجميع الطلاب والطالبات في جميع المحافظة السورية في دمشق وحلب وحمص ودرعا وحماه واللاذقية والسويداء والزور والرقة وبانياس وادلب والحسكة وطرطوس دير والزور وجميع المحافظات السورية ,نتائج الشهادة الإعدادية الصف التاسع في سوريا 2021 , دمشق , حلب , حمص , حماة , ادلب , دير الزور , الحسكة , الرقة , درعا , السويداء , اللاذقية , طرطوس , بانياس ,حيث ينتظر جميع طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية والتعليم الأساسي الشرعي في سوريا إعلان نتائج الصف التاسع والمتوقع أن يتم اعتمادها خلال أيام قليلة.

نتائج التاسع 2021 حسب الاسم ورقم الاكتتاب

يكون معكم موقع “الوعد نيوز” على مدار الساعة لنعلن لكم عن الموعد المحدد لاعتماد فيه نتائج الصف التاسع في سوريا للشهادتين الإعدادية والإعدادية الشرعية وذلك حسب الاسم والاكتتاب عبر موقع وزارة التربية السورية ليحصل الطلاب على نتائجهم بكل سهولة ويسر وبدون وقوع للسيرفر.

سوف يتمكن التلاميذ الذين أدوا الامتحانات في ظروف صعبة من التقدم بوارقهم حسب المجموع الذي يؤهلهم لدخول المدارس الثانوية العامة او المدارس الصناعية والتجارية والنسوية وغيرها وذلك في سائر مناطق سوريا مثل : دمشق ، حلب ، حمص ، حماة، ادلب ، دير الزور، الحسكة ، الرقة ، درعا، السويداء ، اللاذقية ، طرطوس ، بانياس ,ونتائج التاسع سوريا حسب الاسم 2021 عرض الموقع الرسمي لـ وزارة التربية والتعليم في سوريا أيضا أسماء الحاصلين على اعلى العلامات في نتائج الصف التاسع بجميع محافظات سوريا ويتيح أيضا التعرف على ترتيب الطلاب بـ نتائج التعليم الأساسي 2021على مستوى المدارس في سوريا. وقد اعلن المسئولون في وزارة التربية السورية ان عدد المتقدمين هذا العام الى امتحانات الصف التاسع و الشهادة الإعدادية الشرعية بلغ 74 % فقط من عدد الطلاب المسجلين، نظراً للظروف الصعبة والاحداث الأمنية التي تعاني من البلاد نتائج الصف التاسع بسوريا 2021 ,ينتظر الاف الطلاب في سوريا بفارغ الصبر موعد اعلان نتائج الصف التاسع 2021 والمجموع العام ليستطيعوا الاختيار بين المدارس الثانوية او الثانوية المهنية الفنية.

صدور نتائج الثالث الاعدادي ( التاسع ) بجميع محافظات القطر العربي السوري من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية السورية على الشبكة العنكبوتية ” الانترنت ” من الموقع الرسمي نتائج شهادة التعليم الأساسي – التاسع سوريا 2021، وبإمكانك الحصول على النتائج اما من خلال الاسم الثلاثي للطالب في سوريا وبأي محافظة سورية، نتائج التاسع حسب الاسم في سوريا 2021 ، نتائج الصف التاسع في سوريا 2021 … نتائج شهادة الإعدادية الشرعية برقم الاكتتاب أعلنت وزارة التربية السورية انها انتهت من تصحيح ومراجعة علامات نتائج شهادة التعليم الأساسي لطلاب الصف التاسع دورة عام 2021 وسوف نعلن عن موعد صدورها رسمياً، الذي سيكون بغضون شهر حزيران. ومن اليوم يستطيع الطلاب واولياء الأمور الاستعلام عن نتائج الصف التاسع في سوريا أي شهادة إتمام التعليم الأساسي للمدارس، وكذلك الإعدادية الشرعية من موقع وزارة التربية السورية، الذي سيتيح معرفة نتائج الامتحانات شهادة التعليم الأساسي لعام 2021 ,نتائج التاسع حسب الاسم و برقم الاكتتاب لكل المحافظات والمدن السورية دمشق ، ريف دمشق درعا ، السويداء ، حلب ، حماه ، حمص ، مصياف ، صافيتا ، طرطوس، بانياس ، اللاذقية ، ادلب ، الرقة ، دير الزور ، الطبقة ، الحسكة ، القامشلي ، عامودا ، رأس العين ، الدرباسية ، عفرين، وغيرها من المناطق التي تمكن طلابها من تقديم الامتحانات.

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