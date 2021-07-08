حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الجمعة 9-7-2021

حظك اليوم برج الحمل الجمعة 9-7-2021
مهنياً: ينصحك علم الفلك بتنظيم أمورك وترتيب مواقفك بهدوء ، وأن تكون على دراية بمواجهة من له تأثير وصوت حاسم على المستوى المهني .
عاطفياً: إمكانية الزواج إذا قررت تسوية المشكلة مع شريك كريم له مكانة اجتماعية عالية وأخلاق عالية وأدب عال.
صحياً: طاقة كبيرة وحيوية صاخبة تستمتعان بها اليوم ، مبروك عليك
حظك اليوم برج الثور الجمعة 9-7-2021
مهنياً: أنت تدافع بذكاء عن خططك ، وتنجح في إقناع الآخرين بآرائك ، وتوحي بالثقة في بعض المسؤولين ، وفي النهاية تكسب وتكسب نقاطًا لصالحك.
عاطفياً: ترى الأشخاص والأشياء من منظور جديد ، وطبيعتك الممتعة وشاشتك تبقي التوتر بعيدًا عن الحوارات العاطفية.
صحياً: رغم أنك معروف بحبك للأطباء إلا أنك لن تحتاجهم اليوم
حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 9-7-2021
مهنياً: أنت تنظر إلى معلومة خطيرة وتدخل في موقف تعسفي ، تحت ضغط أو ديكتاتوري يستفزك على مستوى العمل ، والفلكي يرافقك في جميع خطواتك.
عاطفياً: سيكون لديك موعد وتاريخ في هذا اليوم بطريقة لم تكن تتوقعها ، وستنطلق في رحلة سعادة كبيرة.
صحياً: معظم الآلام التي تعاني منها سببها نفسي بشكل رئيسي
حظك اليوم برج السرطان الجمعة 9-7-2021
مهنياً: قد تحزن على عضو في المهنة وتندم على موقف مأساوي يمر به ، لكن هذا الظرف يمكن أن يلقي باللوم على الجميع حول هدف.
عاطفياً: الاستقرار في العلاقة مع الشريك الجديد ، لكن الاستقرار النهائي بينكما يحتاج إلى مزيد من الوقت لفهم بعضكما البعض أكثر وأكثر.
صحياً: إذا كنت تمارس الرياضة بانتظام ، فإن النتيجة ستكون فقط ما تتوقعه
حظك اليوم برج الأسد الجمعة 9-7-2021
مهنياً: مؤثرات إيجابية وجيدة في العمل ، وهذا يأتي مع مطالبك المالية الجيدة ، وقد تصل إلى الهدف قريباً وتصل إلى هدفك .
عاطفياً: يتحسن الوضع مع الشريك على جميع المستويات ، بعد سوء التفاهم الأخير بينكما ، ويضع أساسًا واضحًا للعلاقة المستقبلية.
صحياً: أنت تحب الحيوية والنشاط ولكن هذا لا يعني أنك تتعب في العمل وتستريح دائماً.
حظك اليوم برج العذراء الجمعة 9-7-2021
مهنياً: كن متفائلاً بشأن الأفضل والأوسع لتقوية العلاقات ، فمن المحتمل أن تجري اتصالات ومفاوضات دقيقة ومعقدة ، لكنك ستحصل على نتائج مشجعة للغاية معها.
عاطفياً: العلاقة الجديدة في خطر لأنها تحت ضغط كبير منك ، ولن يتم إطلاق سراحك إلا إذا كان الحبيب في وضع جيد وصحي ، لذلك سينجح في تصحيح الموقف.
صحياً: أنت ترتاح من ضغوط العمل وتبدو راضيًا عما يحدث في بيئتك المنزلية ، لذلك تنعكس الأمور بشكل إيجابي على حالتك الصحية.
حظك اليوم برج الميزان الجمعة 9-7-2021
مهنياً: تدفعك الاختراقات المالية المفاجئة إلى إهدار غير مبرر ، لذا حاول أن تكون حذرًا بشأن الإنفاق قبل فوات الأوان ، ولا تنس أن تنقذ سمك القرش الأبيض ليومك المظلم.
عاطفياً: سد الفجوة بينك وبين الشريك ، والسؤال يريح الجميع ويصدر صدى إيجابيًا على العلاقة بينكما ، فتهانينا لكليكما.
صحياً: هناك ضغط كبير ومن المستحسن طلب المساعدة وتجنب الدخول في الوضع الصحي
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 9-7-2021
مهنياً: تبحث عن مصادر تمويل جديدة لتمويل استثماراتك ، وتستخدم طاقتك الإبداعية للنجاح في المشاريع التي تعتبرها تساهم في تقدمك المهني.
عاطفياً: جو بهيج للغاية يحيط بك وبشريكك من جميع الجهات ، وهذا يمهد الطريق بينكما لمستقبل أفضل
صحياً: لا يوفر وسيلة لمساعدتك على التخلص من القلق والأرق الذي يطاردك اليوم
حظك اليوم برج القوس الجمعة 9-7-2021
مهنياً: ستنجح تحركاتك وستستعيد الأوراق المفقودة بمعلومات مهمة قد تكشف الكثير من الأشخاص الذين يتآمرون ضدك في العمل.
عاطفياً: أنت بحاجة إلى اتخاذ قرار حاسم بشأن علاقتك مع من تحب قبل أن تسوء الأمور وتصل إلى طريق مسدود.
صحياً: حان الوقت لاتخاذ القرار الصحيح للتخلص من الشعور بالضعف والانهيار
حظك اليوم برج الجدي الجمعة 9-7-2021
مهنياً: تمر بتناقضات لا تجد تفسيرًا لها ، وتتأرجح بين المشاعر السارة والمخاوف المقلقة ، ولكن سرعان ما ستسير الأمور في الاتجاه الصحيح.
عاطفياً: أنت تعلم أن اللحظات الحلوة والتمر والمشاعر الشديدة تكثر ، ولديك صندوق يساعدك على الارتباط.
صحياً: تمر بتجربة مجنونة غير مجدية لكنها تزعجك
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 9-7-2021
مهنياً: يساعدك الانفتاح على الآخرين في حل المشكلات معهم مهما كانت صعوبتها ، لذا فإنك تسجل نقاطًا في مصلحتك الفضلى.
عاطفياً: إن انتقادك المستمر للشريك يأتي بنتائج عكسية ، وفي فترة قصيرة من الوقت يمكن الكشف عن الحقائق والأسرار التي تكشف أشياء كثيرة.
صحياً: تجنب قدر الإمكان الشراهة المسببة للسمنة ، لأنه من الصعب عليك التخلص منها بسرعة.
حظك اليوم برج الحوت الجمعة 9-7-2021
مهنياً: اليوم تقوم بالكثير من الأشياء التي تم تأجيلها ، وتواجه مشكلة كبيرة في العمل ، وتحاول التوصل إلى حلول منطقية لها ، ويساعدك علم الفلك في ذلك.
عاطفياً: كوني جادة في علاقتك بحبيبك لأنه منزعج من هيمنتك المفرطة عليه وغير أسلوبك معه وحاولي أن تكوني حنونة ورومانسية معه.
صحياً: تجنب زيارة الطبيب بممارسة الرياضة والتمارين البدنية الصحية
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