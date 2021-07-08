نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. كثافات بالدائرى ووصلة المريوطية و26 يوليو

جدة - نرمين السيد - قال الإعلامى أحمد يونس، نقلا عن محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، إن معدلات السير الآن تتجاوز 60%، وأن الحركة المرورية فى محافظات الوجه البحرى والقبلى تعمل بشكل جيد.





وأضاف يونس خلال تقديمه برنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، أن جميع الطرق الدائرية تعمل بشكل جيد، عدا أحجام متفرقة بالطريق الدائرى، ومناطق الأعمال التوسعية أعلى الخصوص والمرج فى اتجاه نفق السلام، وكذلك أعلى منطقة الكونيسة والمنيب والبساتين المتجه لمنزل الأتوستيراد، وكذلك أحجام أعلى طريق كفر طهرمس المتجه لوصلة المريوطية.

وأشار يونس إلى وجود كثافات مرتفعة بمحور 26 يوليو بالاتجاه القادم من أكتوبر والشيخ زايد ومتجه إلى ميدان لبنان، ويفضل سلوك محور روض الفرج.

وأوضح يونس أن المحاور داخل محافظة الجيزة تعمل بشكل جيد ما عدا بعض الأحجام أمام محطة مترو الجامعة للقادم من فيصل ومتجه للدقى، ويفضل سلوك منزل شارع مراد أو شارع الجامعة، وكذلك وجود أحجام بمنزل محور صفط اللبن للقادم من الدائرى ومتجه لشارع ثروت ويفضل سلوك منزل محور أحمد عرابى.

وأشار إلى أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية، لوجود بعض الأحجام على عدد من القطاعات منها أعلى والمرج والخصوص والمنيب.

وأوضح صابر، أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، لذا تعمل الحركة المرورية هناك بشكل جيد، عدا محور صفط المتجه لشارع ثروت، كذلك الأمر عند مترو الجامعة القادم من كوبرى فيصل والمتجه للدقى.

وفى محافظة القاهرة، أشار إلى أن هناك أحجاما أعلى كوبرى الحدائق للقادم من الزواية ومتجه إلى الفنجرى، ويفضل سلوك شارع مصر والسودان، كما أن هناك أحجام أعلى كوبرى المطرية للقادم من الكابلات ومتجه للتجنيد ومناطق مصر الجديدة، ويفضل استخدام كوبرى سراى القبة، ومطلع كوبرى السيدة عائشة للقادم من مجرى العيون ومتجه للقلعة ووسط المدينة، ويفضل سلوك الملك الصالح وشارع القصر العينى.

وأكد يونس أن هناك أحجاما متفرقة من الساحل حتى السبتية فى اتجاه التحرير، وأن جميع الكبارى المستخدمة لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة تعمل بشكل جيد.