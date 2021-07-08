نتائج التاسع 2021 || نتيجة الإعدادية الشرعية والأساسية حسب الإسم من التربية...

نتائج التاسع سوريا 2021 الآن عبر تطبيق وزارة التربية السورية رسمياً، نتيجة الإعدادية الشرعية والأساسية حسب المحتوى المعلن من قبل وزارة التربية على صفحتها الرسمية يمكنك استخدامها بعد انتهاء فترة الامتحان يمكنك الآن الحصول على درجات الفصل الدراسي المكتمل والبدء في توفير المرحلة التعليمية التالية للطلاب الناجحين ، بينما سيتمكن الطلاب غير الناجحين من التقدم للامتحان مرة أخرى ، نرفق الآن رابطًا إلى موقع التعليم السوري ، النتائج التاسع سوريا في عام 2021.

وأكد وزير التربية السورية دارم الطباع ، خلال الحديث مع الطلاب ، مستوى الأسئلة والتأكد من أن عملية الامتحان تمت وفق التعليمات الموجودة. وطمأن جميع الطلاب أنه نظرًا لأن وزارة التربية والتعليم تعمل جاهدة للسماح لكل طالب بالحصول على حقوقه ، يمكنك التحقق من النتائج بعد انتهاء فترة الامتحان خلال فترة زمنية قصيرة عندما تعلن وزارة التربية والتعليم الانتهاء عملية التصحيح.

أعلن وزير التربية والتعليم السوري رسمياً أن العمل سيستمر لنشر نتائج شهادات التعليم الأساسي والإعدادي الشرعية لعام 2021 ، في موعد أقصاه الجمعة 16 تموز / يوليو ، وإعلان نتائج امتحانات درجة البكالوريوس بالتقدم للامتحانات. وترتبط النتائج بوزارة التربية والتعليم من خلال نتائج درجة البكالوريوس.

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