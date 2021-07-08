صور - 5 تعليمات مهمة من التعليم لـ طلاب الثانوية العامة قبل انطلاق الامتحان

جدة - نرمين السيد - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدة نصائح وتعليمات مهمة لـ طلاب الثانوية العامة، قبل أيام قليلة من بدء الاختبارات المقرر لها، السبت المقبل 10 يوليو الجارى.





ونشر الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على صفحته الرسمية بـ "فيسبوك"، صورا لأهم هذه التعليمات التى يجب اتباعها، والى تتضمن أهمية حضور الطلاب قبل بدء الامتحان بـ60 دقيقة للانتهاء من إجراءات التأمين، وفى حالة الحضور متأخر يعتبر هذا من وقت الامتحان، وسيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والفنية. وتضمنت التعليمات قيام الوزارة باختبار التابلت قبل الامتحان للتأكد من سلامتها فنيا، وعدم العبث بها ويتم سحب التابلت فى حالة وجود أى تطبيقات أو لوجودها خارج المنظومة المؤمنة. وتضمنت أيضا أهمية تظليل الإجابة بالقلم الرصاص فى البابل شيت، وتأكيدها بـ القلم الجاف أسود أو أزرق مع كتابة الاسم وكود الامتحان ورقم الجلوس بنفس القلم الجاف بخط واضح، وفى حالة تلف ورقة البابل شيت لأى سبب يستطيع الطالب استبداله وقت الامتحان.

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