التعليم تعلن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - وكتب الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم على صفحته الرسمية بـ "فيسبوك"، أن إعلان نتيجة الثانوية العام 2021 سيكون بعد حوالى 10 أيام من الامتحان الأخير والمقرر له يوم 2 أغسطس المقبل، أى أن النتيجة ستكون جاهزة يوم 12 أو 13 من شهر أغسطس المقبل.

موعد نتيجة الثانوية العامة

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد أعلنت جداول امتحانات الثانوية العامة 2021 لـ الشعبتين الأدبية والعلمية، حيث يؤدى طلاب الشعبة الأدبية، الامتحانات يوم 11 يوليو باللغة العربية، والثلاثاء 13 يوليو اللغة الأجنبية الثانية، والخميس 15 يوليو الجغرافيا والأحد 18 يوليو الفلسفة والمنطق والأحد 25 يوليو التاريخ والثلاثاء 27 يوليو علم النفس والاجتماع والخميس 29 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

جداول امتحانات الثانوية العامة

وبالنسبة لجدول امتحانات الثانوية العامة 2021، لطلاب الشعبة العلمية، فإن الامتحانات تنطلق يوم 10 يوليو 2021، باللغة العربية و12 يوليو اللغة الأجنبية الثانية و14 يوليو الرياضيات البحتة جبر وهندسة فراغية و17 يوليو الكيمياء وإجازة من يوم 19 يوليو حتى 23 من نفس الشهر بمناسبة عيد الأضحى، ثم يستكمل الطلاب امتحاناتهم يوم 24 يوليو بالفيزياء ويوم 26 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأربعاء 28 يوليو الرياضيات التطبيقية الديناميكا، والسبت 31 يوليو الأحياء والأستاتيكا، والإثنين 2 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل.