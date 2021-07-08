/639510/عبد-الناصر-زيدان-يكشف-شروط-رمضان-صبحي-للرحيل-عن-بيراميدز

أكد علاء حمام محرر دوت الخليج في مداخله هاتفية مع الإعلامي عبد الناصر زيدان من داخل استوديو دوت الخليج، أن رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز، والمنتخب الأولمبي والأول، أنه يضع شروط غير مرضية في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقال حمام: “رمضان صبحي بالفعل كان في محادثات مع شركات وكلاء لاعبين خليجية في الأيام الماضية، وحدثت مقابلة في رحلة بحث للإحتراف في الفترة المقبلة”.

وأكمل: “رمضان صبحي لن يلعب في أندية الدوري المصري في الفترة المقبلة، ودا بعد الهجوم اللي بيحصل عليه من الإعلام والجمهور مع فريق بيراميدز”.

وواصل: “إشترط رمضان صبحي علي إنتقالة في الفترة المقبلة، علي راتب سانوي يبلغ 4 مليون دولار في الموسم الواحد”.

شروط رمضان صبحي

وزاد: “وعلى النادي الذي سينضم له رمضان أن يكون هناك مكافأت مادية قيمة وكبيرة، من قبل النادي له في حالة تسجيل عدد معين من الأهداف”.

وأردف: “أن تكون هناك مكافأة فردية من قبل النادي في حالة تحقيق الفريق أي بطولة علي جميع الأصعدة”.

شروط غريبة لرمضان

وأكمل: “ تقدم له عربية جديد موديل السنه الجارية، وسكن من طراز خاص وفاخر، وتذكرة طيران له ولأسرته في الدرجة الأولى”.

واختتم: “وبالفعل هناك بعض الشركات التي أبدت له على طلباته، وفي رحلة بحث له عن فريق يلبي شروطة في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة”.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون بالدوري

ويلتقي الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي وفريق المقاولون العرب، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من فعاليات بطولة الدوري الممتاز، وتقام المباراة على استاد بتروسبورت، في تمام الساعة التاسعة مساء

واختتم فريق الأهلي الأربعاء تدريباته ، قبل أن يدخل في معسكر مغلق غدا الخميس ، استعدادا لمباراة المقاولون العرب ، ضمن المباريات المؤجلة للمارد الأحمر من الأسبوع السادس عشر من الدوري.