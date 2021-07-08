نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز تذاكر معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021 ألكترونيا وشروط ومواعيد المعرض في المقال التالي

عمر شويل - جدة حجز تذاكر معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021 تعد هذه الدورة رقم 52 من دورات معرض القاهرة للكتاب. وتتميز بمشاركة 25 دولة تتضمن حوالي 1218 دار للنشر مصرية وكذلك أجنبية. منها 7 دول أفريقية كدولة السودان وكذلك جنوب السودان، والمغرب، وليبيا وأيضا تونس، أريتريا وكذلك الصومال. و12 دولة آسيوية وبالتالي هي العراق، والأمارات، والكويت، والأردن، واليمن، ولبنان، وفلسطين، وسوريا، والبحرين، وكوريا وكذلك اليابان. وكذلك 5 دول أوروبية كروسيا، وصربيا، وبريطانيا، واليونان، وأسبانيا وكذلك أمريكا.

حجز تذاكر معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021

نظرا للإقبال الشديد الذي شهده المعرض علي حجز التذاكر. ومع ظروف جائحة الكورونا وخوفا على صحة جميع المشتركين بالمعرض لذلك فقد شهد المعرض لأول مرة المنصة الألكترونية وذلك لاحتوائها على معرض افتراضي موازي بتقنية 3D لإمكانية حجز تذاكر معرض الكتاب 2021.

خطوات حجز تذاكر معرض الكتاب 2021

للحصول على تذكرة معرض الكتاب عليك اتباع الخطوات الآتية:

أولا أدخل على الرابط الرسمي لمعرض الكتاب. ثانيا قم بالضغط على حجز تذكرتك. ثالثا الآن ابدأ باختيار يوم الزيارة الذي تريده. أخيرا سيطلب منك ملأ بياناتك الشخصية كالاسم، والعمر، والجنسية، ورقم الهاتف، والبريد الألكتروني. ستصلك رسالة عبر تطبيق واتس أب وكذلك على البريد الألكتروني تحمل تذكرتك وبها بيانات بوابة الدخول وتاريخ الزيارة.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021

انطلقت فعاليات المعرض في دورته 52 ابتداء من 30 يونيو وحتى 15 يوليو 2021. تحت إشراف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ويعتبر من أضخم الأحداث الثقافية في الوطن العربي. وجاء المعرض تحت شعار (في القراءة حياه). وتم تحديد هذا الموعد علي الرغم من تأجيله مرة سابقة في شهر يناير وذلك نظرا لظروف فيروس كورونا المستجد. وقد تم توفير عربات للتنقل بين أرجاء المعرض والتصريح بأسم أغلي كتاب بمعرض الكتاب.

شروط دخول معرض القاهرة

نظرا لضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المشددة لذلك فقامت اللجنة العليا الخاصة بالمعرض بوضع بعض الشروط لدخول معرض الكتاب وعليكم أن تلتزمو بها من أجل الحفاظ علي صحتكم ومنها:

في البداية ضرورة الالتزام بالماسك الطبي. يليه قياس درجات الحرارة للزائرين. ثم العبور من بوابة التعقيم. وأيضا لا بد من التباعد الاجتماعي. الحد الأقصى لعدد الزائرين اليومي 100 ألف فرد. وفي النهاية وجوب الالتزام برقم البوابة المذكورة علي تذكرة الحجز لمنع التزاحم.

مميزات التسجيل عبر المنصة الألكترونية لمعرض الكتاب

أولا إمكانية حجز تذاكر دخول المعرض ألكترونيا. ثانيا التعرف على فعاليات المعرض والأنشطة المتواجدة. ثالثا البحث عن الكتب ودور النشر المشاركة. رابعا توفر خريطة للمعرض. خامسا إمكانية الدعم الفني ووكذلك خدمات أون لاين. أخيرا جولة افتراضية من داخل المعرض.

مواعيد معرض الكتاب وكيفية الوصول إليه وسعر التذكرة

تم تحديد مواعيد المعرض اليومية من 10 صباحا حتى 10 مساءً ماعدا الجمعة من الواحدة ظهرا حتى 10 مساءً. كما تم الاتفاقية بين وزارة الثقافة ووزارة النقل علي توافر خطوط أتوبيس بأماكن متفرقة وذلك لتيسير الوصول علي الزائرين من القاهرة الكبرى إلى موقع المعرض القاهرة للكتاب. كما قررت وزارة الثقافة في نهاية المطاف أن تكون التذكرة مجانية لهذه الدورة من معرض الكتاب.