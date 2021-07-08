/639508/عبد-الناصر-زيدان-لخالد-الغندور-عدلي-القيعي-قدك-500-مرة

أكد الإعلامي عبد الناصر زيدان من داخل استوديو دوت الخليج، أن عدلي القيعي لاعب النادي الأهلي والمنتخب الأسبق، يساوي العديد من الكثير من مثل خالد الغندور، إعلامي قناة الزمالك، ولاعب القلعة البيضاء والمنتخب الأسبق.

وقال: “خالد الغندور لا يمتلك أي موهبة في التقديم الإعلامي ومعظم معلوماته التي يقدمها غير صحيحة”.

وأكمل: “الغندور بيهاجم عدلي القيعي لاعب الأهلي السابق، حول برنامجة في قناة النادي الأهلي، والمحتوي الذي يقدمة”.

وواصل: “أزاي ياغندور تهاجم معلمك، ودا مفيش مقارنة بينك وبينه لأنك تافه، وما يقدمة لا تأتي بنصفة”.

القيعي معلم الغندور

وزاد: “الغندور في وقت سابق هاجم القيعي، واتهمه بالإعلامي الذي يبحث عن الماليات مقابل أي شئ”.

وأردف: “القيعي يعمل ويقدم معلومة مفيده في قناة الأهلي، ولا تعلم أي مبلغ يأخذه، وهو مش بينظر للفلوس زيك ياغندور”.

واختتم: “من المستحيل أن تقارن نفسك ياغندور، بعدلي القيعي، لانك مقدم تافه وباحث عن المال، والكل عارف بكدة، والقيعي قدك 500 مرة”.

تصريحات موسيماني

كشف بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، أنه كان يشجع فريق كايزر تشيفز عندما كان صغير، والأهم في المباراة اختيار التشكيل المناسب

وقال موسيماني في حوار لرابطة الصحفيين الرياضيين الجنوب إفريقيين،: "أؤمن بأن أي مدرب يدخل أي مباراة للفوز، أخبرت لاعبي الأهلي أن دوري الأبطال يبدأ مع دور الثمانية. هناك بالطبع تحدث كوني أنافس فريقا جنوب إفريقيا في النهائي".

موسيماني يكشف نادية المفضل

وتابع حديثة " يوم 17 الجري سوف اخوض مباراة ضد فرقي كايزر تشفيز الذي كنت انتمي له في صغري، ولكن المباراة متعلقة بي الأن وبعائلتي الأهلي يرغب في حصد النجمة العاشرة، وأنا اعمل علي ذلك”

وأستكمل "بطولة دوري ابطال إفريقيا هي مختلفة، وتحتاج إلي العديد من الخبيرات المكثفة، وكيفية أختيار اللاعبين، والتكتيك المناسب. كايزر تشيفز يلعب الكرات الثابتة بشكل جيد ويستطيع لعب المباريات الخارجية، أجسامهم كبيرة ويستطيعون اللعب بالرأس وهذا أمر يجب أن نضعه في الحسبان"