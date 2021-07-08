عبد الناصر زيدان لـ أحمد نادر السيد: «لولا أبوك مكنش حد عبرك»

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أكد الإعلامي عبد الناصر زيدان من داخل استوديو دوت الخليج، أن أحمد نادر السيد حارس منتخب شباب مصر ونادي الزمالك، قال: “لولا والدك مكنش في نادي أو المنتخب الوطني مكنش شوفته في حياتك ولا عبروك”.

وأضاف: “مستوى أحمد نادر السيد حارس مرمي منتخب شباب مصر ونادي الزمالك، لا يمكنه أن يشارك في أي نادي”.

وزاد: “ أرقام وعدد مشاركات أحمد نادر لا يمكنه أن تخرجه من دور القسم الثاني مع إحترامي لكل الأندية في القسم الثاني”.

نادر السيد

وأردف: “أحمد نادر السيد بيلعب في الزمالك على أسم والده، وفي المنتخب أيضاً، ولا أعرف كيف ذهبت للمنتخب الوطني للشباب”.

واختتم: “عليك يا أحمد ان تشكر والدك على الأسم الذي قدمه لك في كرة القدم ليجعلك تاكل عيش وتروح المنتخب”.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون بالدوري

ويلتقي الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي وفريق المقاولون العرب، غدا الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من فعاليات بطولة الدوري الممتاز، وتقام المباراة على استاد بتروسبورت، في تمام الساعة التاسعة مساء

واختتم فريق الأهلي الأربعاء تدريباته ، قبل أن يدخل في معسكر مغلق غدا الخميس ، استعدادا لمباراة المقاولون العرب ، ضمن المباريات المؤجلة للمارد الأحمر من الأسبوع السادس عشر من الدوري.

حقيقية إصابة علي لطفي قبل لقاء المقاولون

وقال أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأشعة التي أجراها علي لطفي حارس مرمى الفريق أثبتت إصابته بشد خفيف في العضلة الأمامية ويحتاج إلى فترة علاج طبيعي وتأهيل تصل إلى خمسة أيام، يعود بعدها للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

وأشار أبو عبلة إلى أن علي لطفي أجرى أشعة أول أمس الثلاثاء، للاطمئنان على سلامته بعد شكواه أثناء مران الفريق .

وأكد أبو عبلة أن حالة علي لطفي مطمئنة، وسوف يبدأ برنامج العلاج الطبيعي الخاص به اليوم، وذلك لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة .