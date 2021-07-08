صور - التعليم ترد بـ بيان عاجل على فيديو استراحات المعلمين غير اللائقة

جدة - نرمين السيد - وكتب وزير التربية والتعليم على صفحته الرسمية بـ موقع "فيسبوك": "قائلا: "نعود لقصة استراحات المعلمين والفيديو الشهير لمعلمة تشكو من سوء الاستراحة: كما وعدت حضراتكم فإننى أرفق صورا حقيقية للاستراحة المذكورة فى الفيديو والخاصة بالسادة معلمى التعليم الفنى المشتركين فى امتحانات الدبلومات الفنية وهو ما لم يقله الفيديو".
وتابع: "قدمت المعلمة "نجمة الفيديو" اعتذارا عن أعمال المراقبة وتم رفضه لعدم وجود سبب موضوعى، فقررت الانتقام من وزارتها، بأن تصعد إلى دور يتم فيه تخزين الأثاث المتهالك، وساعدتها زميلة معلمة فى تصوير الفيديو للإيحاء بأن الوزارة لا تهتم بالاستراحات!".
واستطرد طارق شوقى: "لمعلوماتكم .. نحن لم نفتح استراحات الثانوية العامة حتى الآن! وسوف انشر لحضراتكم صورا من بعض الاستراحات فى عدة محافظات كى تروا الحقيقة وتستطيعوا زيارتها بأنفسكم".
وأكد وزير التربية والتعليم أنه يتم حاليا، التحقيق مع المشتركين فى هذا الفيديو التحريضى الكاذب.
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