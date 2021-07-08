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جاء ذلك بحضور قيادات شركة ميناء القاهرة الجوى، بطاقة استيعابية تصل إلى 6 آلاف حقيبة فى الساعة بدلا من 4.800 حقيبة لزيادة القدرة الاستيعابية لمنظومة تداول الحقائب، ضعف طاقة المبنى الحالية بمرحلة السفر، بعد استكمال المرحلة الثانية.
ويتميز نظام سيور الحقائب الجديد، بالربط والتكامل بين مبنى الركاب 3 ومبنى الركاب 2 من خلال تبادل رسائل الحقائب بين النظامين لإتاحة تبادل وفرز الحقائب بين المبنيين من خلال سيور الربط، كما يوجد 4 مراحل فحص أمنى للحقائب منها 3 أجهزة CTX تعمل بنظام الفحص المقطعى ثلاثى الأبعاد للكشف على الحقائب والطاقة الاستيعابية لكل جهاز X-RAY حوالى 1.800 حقيبة فى الساعة علاوة على تغطية منطقة السيور بالكامل بكاميرات مراقبة cctv فى السفر والوصول، بالإضافة إلى سيور تخزين الحقائب المبكرة بسعة 600 حقيبة للمرحلة الاولى لإتاحة امكانية تخزين الحقائب فى نظام BHS قبل موعد فتح الرحلات.
وقامت شركة ميناء القاهرة الجوى، بتركيب طابعات خاصة بطباعة بطاقات تعريف الحقائب بتقنية RFID، لزيادة دقة تتبع الحقائب وتطوير السير الخاص بالحقائب كبيرة الحجم للوصول الداخلى.
هذا وتعد منظومة السيور الجديدة التى تم تنفيذها داخل مبنى الركاب 3 الأحدث عالميا فى المطارات، وذلك فى إطار التحديث والتطوير المستمر بمطار القاهرة الدولى لمواكبة أحدث النظم العالمية وبما يتفق مع المعايير الدولية لمنظمة الطيران المدنى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تشغيل تجريبى للمرحلة الأولى من نظام سيور الحقائب فى مبنى 3 بمطار القاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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