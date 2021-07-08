تشغيل تجريبى للمرحلة الأولى من نظام سيور الحقائب فى مبنى 3 بمطار القاهرة

جدة - نرمين السيد - أعلن المحاسب مجدى إسحاق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى، اليوم الأربعاء، بدء التشغيل التجريبى للمرحلة الأولى من مشروع نظام سيور الحقائب BHS بمبنى الركاب 3 على رحلة رقم MS 046 لشركة مصر للطيران المتجهة إلى الغردقة.





جاء ذلك بحضور قيادات شركة ميناء القاهرة الجوى، بطاقة استيعابية تصل إلى 6 آلاف حقيبة فى الساعة بدلا من 4.800 حقيبة لزيادة القدرة الاستيعابية لمنظومة تداول الحقائب، ضعف طاقة المبنى الحالية بمرحلة السفر، بعد استكمال المرحلة الثانية.

ويتميز نظام سيور الحقائب الجديد، بالربط والتكامل بين مبنى الركاب 3 ومبنى الركاب 2 من خلال تبادل رسائل الحقائب بين النظامين لإتاحة تبادل وفرز الحقائب بين المبنيين من خلال سيور الربط، كما يوجد 4 مراحل فحص أمنى للحقائب منها 3 أجهزة CTX تعمل بنظام الفحص المقطعى ثلاثى الأبعاد للكشف على الحقائب والطاقة الاستيعابية لكل جهاز X-RAY حوالى 1.800 حقيبة فى الساعة علاوة على تغطية منطقة السيور بالكامل بكاميرات مراقبة cctv فى السفر والوصول، بالإضافة إلى سيور تخزين الحقائب المبكرة بسعة 600 حقيبة للمرحلة الاولى لإتاحة امكانية تخزين الحقائب فى نظام BHS قبل موعد فتح الرحلات.

وقامت شركة ميناء القاهرة الجوى، بتركيب طابعات خاصة بطباعة بطاقات تعريف الحقائب بتقنية RFID، لزيادة دقة تتبع الحقائب وتطوير السير الخاص بالحقائب كبيرة الحجم للوصول الداخلى.

هذا وتعد منظومة السيور الجديدة التى تم تنفيذها داخل مبنى الركاب 3 الأحدث عالميا فى المطارات، وذلك فى إطار التحديث والتطوير المستمر بمطار القاهرة الدولى لمواكبة أحدث النظم العالمية وبما يتفق مع المعايير الدولية لمنظمة الطيران المدنى.