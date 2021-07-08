/639502/وائل-جمعة-تركت-توقيعي-للزمالك-على-الورق-وانضممت-للأهلي-برغبة-وحب-وانتماء

كشف وائل جمعة مدافع النادي الأهلي السابق، عن فخره باختيار الانضمام إلى القلعة الحمراء، رغم توقيعه لنادي الزمالك، فيما سبق قبل الرحيل عن كرة القدم، ليحصد العديد من الألقاب مع فريقة على المستوى المحلي والقاري والعالمي.

ويرصد دوت الخليج تصريحات وائل جمعة لاعب الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق.

وقال جمعة في تصريحات تلفزيونية بفضائية "الأهلي" عبر برنامج "البيت الكبير" : "أعتز وكان لي الشرف أنني اخترت الأهلي بقراري، هذا من أفضل القرارات في حياتي التي لم أندم عليها".

رفض التوقيع للزمالك بسبب الأهلي

وأضاف: "أنا بكامل إرادتي تركت توقيعي للزمالك على الورق وانضممت للأهلي برغبة وحب وانتماء، كنت وقعت للأبيض في منزل حلمي طولان، قبل أن يعرض عليّ الأهلي الانضمام".

واختتم جمعه حديثة: "وأنا أهلاوي لم أتلق عرضًا من الأحمر، وكنت سألعب للزمالك وسأخلص له، ولكن عندما طلبني الأهلي كنت سعيد باختياري ومسيرتي مع النادي".

موعد مباراة الأهلي والمقاولون بالدوري

يلتقي الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي وفريق المقاولون العرب، غدا الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من فعاليات بطولة الدوري الممتاز، وتقام المباراة على استاد بتروسبورت، في تمام الساعة التاسعة مساء

واختتم فريق الأهلي اليوم الأربعاء تدريباته ، قبل أن يدخل في معسكر مغلق غدا الخميس ، استعدادا لمباراة المقاولون العرب ، ضمن المباريات المؤجلة للمارد الأحمر من الأسبوع السادس عشر من الدوري.

حقيقية إصابة علي لطفي قبل لقاء المقاولون

قال أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأشعة التي أجراها علي لطفي حارس مرمى الفريق أثبتت إصابته بشد خفيف في العضلة الأمامية ويحتاج إلى فترة علاج طبيعي وتأهيل تصل إلى خمسة أيام، يعود بعدها للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

وأشار أبو عبلة إلى أن علي لطفي أجرى أشعة أمس الثلاثاء، للاطمئنان على سلامته بعد شكواه أثناء مران الفريق

وأكد أبو عبلة أن حالة علي لطفي مطمئنة، وسوف يبدأ برنامج العلاج الطبيعي الخاص به اليوم، وذلك لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة