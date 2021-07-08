/639505/تقسيط-مشتريات-من-بطاقات-بنك-القاهرة-الائتمانية-تعرف-على-التفاصيل

اعلنت صفحة بنك القاهرة عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" عن بطاقات بنك القاهرة الائتمانية عدا بطاقه ماستركارد للتقسيط وتفاصيل تقسيط مشتريات من بطاقات بنك القاهرة الائتمانية.

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