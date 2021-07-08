موعد المباراة النهائية لـ يورو 2020 بين إيطاليا ضد إنجلترا

يواجه المنتخب الإنجليزي نظيره الإيطالي فى نهائي النسخة الحالية من بطولة أمم أوروبا "يورو 2020"، بعد نجاحهما فى تخطى دور نصف النهائي، على حساب منتخبى الدنمارك وإسبانيا، بنتيجة 2 – 1 بعد الأشواط الإضافية، و 4 – 2 بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل 1 – 1، على التوالى.

موعد مباراة إيطاليا ضد إنجلترا

يصطدم منتخب إيطاليا بنظيره إنجلترا فى المباراة النهائية لبطولة يورو 2020، والمقرر لها فى التاسعة من مساء الأحد المقبل، على ملعب "ويمبلى"، فى العاصمة الإنجليزية لندن.

تأهل منتخب إنجلترا للمرة الأولى في التاريخ إلى نهائي أمم أوروبا، بعد الفوز الصعب على نظيره منتخب الدنمارك، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية لندن، في الدور نصف النهائي من "يورو 2020".

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، ليلجأ المنتخبان إلى الأشواط الإضافية، والذي حسم خلاله منتخب إنجلترا تأهله للمباراة النهائية.

انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1، حيث أحرز ميكيل دامسجارد الهدف الأول لمنتخب الدنمارك في الدقيقة 30 بطريقة رائعة من ركلة حرة مباشرة، وهو أول أهداف البطولة من ركلات حرة.

وسجل قائد منتخب الدنمارك في مرماه، سيمون كايير هدف تعادل منتخب إنجلترا في الدقيقة 39، نتيجة فشله في التعامل عرضية بوكايو ساكا، وهو الهدف العكسي رقم 11 في البطولة.

ونجح النجم هاري كين في تسجيل هدف منتخب إنجلترا الثاني القاتل في الدقيقة 104، بعد أن تابع ركلة الجزاء التي سددها وتصدى لها كاسبر شمايكل، إثر تعرض رحيم ستيرلينج للعرقلة، ليرفع كين رصيده إلى 4 أهداف في البطولة.

فى المقابل، خطف المنتخب الإيطالى بطاقة التأهل لنهائى يورو 2020، بعدما حقق فوزا مثيرا على نظيره الإسبانى، بركلات الترجيح 4-2 عقب انتهاء الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى 1-1، في المواجهة المثيرة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، ملعب "ويمبلى" فى العاصمة الإنجليزية لندن، ضمن منافسات الدور نصف النهائى لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" المقامة حاليا وتستمر حتى 11 يوليو الجارى.

أحرز فيديريكو كييزا هدف التقدم لصالح المنتخب الإيطالى في الدقيقة 60 من زمن المباراة، ثم نجح ألفارو موراتا الذى شارك كبديل في تسجيل هدف التعادل لصالح المنتخب الإسبانى في الدقيقة 80 من زمن المباراة، لتتجه المباراة للأشواط الإضافية والتى لم تشهد أى أهداف ليتم اللجوء لركلات الترجيح التى ابتسمت للآزورى.