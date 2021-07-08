للمرة الأولى .. إنجلترا في نهائي يورو 2020 بفوز مثير على الدنمارك.. فيديو

تأهل منتخب إنجلترا للمرة الأولى في التاريخ إلى نهائي أمم أوروبا، بعد الفوز الصعب على نظيره منتخب الدنمارك، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية لندن، في الدور نصف النهائي من "يورو 2020".

وبذلك سيلتقى منتخب إنجلترا في المباراة النهائية لبطولة "يورو 2020"، يوم الأحد المقبل على ملعب "ويمبلي"، مع المنتخب الإيطالي، الذي تخطى عقبة إسبانيا بركلات الترجيح مساء الثلاثاء.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، ليلجأ المنتخبان إلى الأشواط الإضافية، والذي حسم خلاله منتخب إنجلترا تأهله للمباراة النهائية.

انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1، حيث أحرز ميكيل دامسجارد الهدف الأول لمنتخب الدنمارك في الدقيقة 30 بطريقة رائعة من ركلة حرة مباشرة، وهو أول أهداف البطولة من ركلات حرة.

وسجل قائد منتخب الدنمارك في مرماه، سيمون كايير هدف تعادل منتخب إنجلترا في الدقيقة 39، نتيجة فشله في التعامل عرضية بوكايو ساكا، وهو الهدف العكسي رقم 11 في البطولة.

في الشوط الثاني استمر الحال على ما هو وسط تبادل للفرص بين المنتخبين، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل.

وينجح النجم هاري كين في تسجيل هدف منتخب إنجلترا الثاني القاتل في الدقيقة 104، بعد أن تابع ركلة الجزاء التي سددها وتصدى لها كاسبر شمايكل، إثر تعرض رحيم ستيرلينج للعرقلة، ليرفع كين رصيده إلى 4 أهداف في البطولة.

منتخب انجلترا



حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

خط الدفاع: كايل ووكر - جون ستونز - هاري ماجواير - لوك شاو

خط الوسط: كالفين فيليبس - ديكلان رايس - ماسون ماونت

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج - بوكايو ساكا - هارى كينمنتخب الدنمارك



حراسة المرمى: كاسبر شمايكل

خط الدفاع: أندرياس كريستنسن - سيمون كايير - فيسترجارد

خط الوسط: ديلانى - هويبرج - ماهيلي - ستريجز

خط الهجوم: كاسبر دولبيرج - دامسجارد - برايثوايت

وتأهل منتخب إنجلترا إلى الدور نصف النهائي بعد فوزه العريض على منتخب أوكرانيا برباعية في دور الثمانية، بينما صعد منتخب الدنمارك بعد الفوز على المنتخب التشيكي بنتيجة 2-1.

احتفال الهدف الثاني احتفال الهدف الثاني

كين يسجل الهدف الثاني

لقطة ركلة الجزاء

هدف الدنمارك الأول