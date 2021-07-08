الأزهرى عن أزمة سد النهضة : لا تفترضوا الأسوأ واحتشدوا على قلب رجل واحد

وطالب الأزهرى، فى حديثه عن أزمة سد النهضة، خلال لقائه فى برنامج "مساء dmc "، المذاع على قناة dmc الفضائية، ويقدمه الإعلامى رامى رضوان كل مصرى بالوقوف على أرض صلبة، متابعا: "خليك قوى"، مشددا على أن الثبات النفسى هو التجمع فى ظهر الوطن وعدم افتراض الأسوأ.
وتابع الأزهرى: "فى وقت الأزمات احذروا من حدوث انخفاض الروح المعنوية أو الكابة أو نشر السلبية بين الناس أو الشائعات"، مستطردا: "نثق فى عدالة قضيتنا فى موضوع سد النهضة، وأن هذا الموضوع هو الأمر الشاغل الآن للمصريين جميعا، ونحن على يقين مطلق وعادل فى أن أى خيار ستلجأ إليه قيادتنا نحن فى ظهرها، احتشدوا جميعا وكونوا على قلب رجل واحد".
وأكد "أننا نثق ثقة مطلقة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى وفى القوات المسلحة، وفى أن أى إجراء يتخذونه سيكون حكيم وبعيد النظر، مستدلًا بما قاله الرئيس السيسى على الحدود الغربية "سرت والجفرة خط أحمر"، حينما أشار إلى أننا الآن نمتلك "الشرعية الدولية"
وأكد الدكتور أسامة الأزهرى دعمه الكامل لـ الرئيس السيسى، والقوات المسلحة وجميع المؤسسات المصرية على ما يبذلونه من جهود، قائلا: "إننا فى ظهر الرئيس وفى ظهر جيشنا العظيم".
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