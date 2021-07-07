/639503/يورو-2020-إنجلترا-تضرب-موعد-في-النهائي-مع-إيطاليا-على-حساب-الدنمارك

حجز المنتخب الإنجليزي مقعد أمام المنتخب الإيطالي في نهائي كأ أمم أوروبا 2020 ، بعد تحقيق الفوز على المنتخب الدنماركي بنتيجة هدفين مقابل هدف ، في لقاء دور نصف نهائي يورو ، على ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن.

ويرصد دوت الخليج أبرز أحداث المباراة بين الفريقين، في نصف نهائي يورو 2020، على ويمبلي بلندن.

أهداف المباراة

ضرب المنتخب الدنماركي بالهدف الأول في اللقاء في الدقيقة الثلاثون من عمر المباراة من خلال تنفيذ الركلة الحرة المباشرة للدنمارك عن طريق ميكيل دامسجارد بتسديدة يمينية سكنت أقصى الزاوية اليمنى العلوية للمرمى بشكل مستحيل على الحارس جوردان بيكفورد.

ضرب المنتخب الدنماركي بالهدف الثاني في المباراة في الدقيقة التاسعة والثلاثون من عمر المباراة ولكن في شباكة توغل مميز من بوكايو ساكا لاعب منتخب إنجلترا داخل يسار منطقة الجزاء خلف مدافعي الدنمارك أنهاه بعرضية أرضية قوية أخطأها المدافع سيمون كيير بشكل فادح ووضع الكرة داخل شباك الحارس كاسبر شمايكل.

وجاء الهدف القاتل والحاسم للقاء في الدقيقة الخامسة عشر من الوقت الإضافي عن طريق هاري كين ، من خلال تنفيذ سئ لركلة الجزاء عن طريق هاري كين بتسديدة في الزاوية اليسرى للمرمى توقعها الحارس كاسبر شمايكل بشكل صحيح ونجح في التصدي لها إلا أن الكرة ارتدت مجددا باتجاه هاري كين الذي لم يجد أي صعوبة في وضعها داخل الشباك.

تشكيل منتخب إنجلترا:

في حراسة المرمى: جوردان بيكفورد .

في الدفاع: لوك شو- هاري ماجواير - جون ستونز - كايل ووكر .

في الوسط الدفاعي: ديكلان رايس - كالفين فيليبس - ماسون ماون .

في الهجوم: رحيم سترلينج - هاري كين - بوكايو ساكا .

تشكيل منتخب الدنمارك:

في حراسة المرمى:كاسبر شمايكل .

في الدفاع: باتريسك فيسترجارد - سيمون كيير - أندرياس كريستنسين .

في الوسط: جواكيم مايلي - توماس ديلاني - بيير إيميل هويبيرج - ينس لارسن .

في الهجوم: ميكيل دامسجارد - كاسبر دولبرج - مارتن برايثوايت .