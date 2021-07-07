/639497/تفاصيل-فيزا-مشتريات-بنك-الاسكندرية-ALEXBANK

يسأل العملاء عبر الصفحة الرسمية بنك الاسكندرية ALEXBANK ، "فيسبوك"، عن تفاصيل فيزا مشتريات بنك الاسكندرية ALEXBANK و بطاقات الائتمانية لها وكذلك الرقم الساخن لخدمة عملاء تفاصيل بنك الاسكندرية .

دوت الخليج تفاصيل فيزا مشتريات بنك الاسكندرية رد البك وكتب: "الحصول على بطاقة ائتمانية بيكون بضمان شهادات (ثابت-متغير) / ودائع / حسابات توفير أو بضمان تحويل الراتب على بنك الاسكندرية (شركات مكودة - شركات لها تعامل مع بنك الاسكندرية) أو بدون تحويل الراتب (شركات مكودة) او بضمان تحويل الراتب على بنك الاسكندرية للشركات الغير مكودة او بضمان تحويل المعاش الشخصي أو بضمان الاعمال و المهن الحرة". خدمة عملاء بنك الاسكندرية ALEXBANK خدمة عملاء بنك الاسكندرية ALEXBANK 19033

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