محافظ الإسكندرية: تكليف مباشر من الرئيس بإعادة الإسكندرية لسابق عهدها

جدة - نرمين السيد - قال محافظ الإسكندرية، محمد الشريف، إنه تلقى تكليفًا مباشرًا من الرئيس عبدالفتاح السيسى، لإعادة المحافظة لسابق عهدها القديم، مع اعتماد خطة كبيرة طموحة لاستعادة مكانة المدينة.





وأضاف المحافظ خلال احتفالية "كوزموبوليتانبة الإسكندرية" التى نظمتها مكتبة الإسكندرية، أن المحافظة تشهد مشروعات قومية كبرى، لافتا إلى أنه هناك مشاريع أخرى سيتم الإعلان عنها قريبا من قبل رئيس الجمهورية. وأوضح "الشريف" أنه سيتم تسليم مشروع تجديد محطة قطارات الإسكندرية خلال أربعة أشهر، بينما سيتم تسليم مشروع تطوير "بئر مسعود" بعد ستة أشهر، لافتًا إلى أن المحافظة انتهت من وضع الاعتماد المالى لتطوير حلقة السمك فى منطقة بحرى، لتتواكب مع المستوى الثقافى للمحافظة.



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