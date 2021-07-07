/639491/جنش-قناة-الزمالك-المفروض-تساندنا-ومضيت-عقد-جديد-بسبب-خطأ-إملائي-في-القديم

كشف محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك عن توقيعه على عقد جديد مع القلعة البيضاء اليوم الموافق السابع من يوليو 2021، بسبب وجود خطأ إملائي في العقد القديم، مشيرًا إلى أنه يساعد زملائه بالفريق دون علمهم، كما وجه انتقادات لقناة ناديه.

ويرصد دوت الخليج تصريحات محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الزمالك، بعد تجديد عقده.

وقال جنش في تصريحات تلفزيونية لفضائية "الزمالك" عبر برنامج "التالتة يمين": "كان هناك خطأ إملائي في عقدي، ووقعت على عقد جديد اليوم".

تصريحات جنش

وأضاف: "أعاني من كثرة الشائعات خلال مشاركتي أساسيًا، كنت أسير بشكل جيد مع باتشيكو ومع كارتيرون، وأحاول مساعدة أبو جبل ومحمد عواد قدر الإمكان دون أن يعلما".

وأردف: "أحمد نادر السيد حارس مرمى جيد ولا أعرف ما الذي يحدث معه، هذا موقف مبالغ فيه بالنسبة إلى سنه، وأقول له عليك عبء إضافي بسبب والدك كما أنك تلعب في الزمالك، ومصطفى شوبير صديقي أقول له نفس الكلام".

الجميع يهاجمني

وتابع: "كثرة الأقاويل تكون على حراس مرمى الزمالك خاصة عندما أشارك بشكل أساسي، وفور جلوسي احتياطيًا تصبح الأمور هادئة".

وأتم: "ما تعلمته في غرفة الملابس خلال الفترات الماضية أنقله للاعبين الصغار وأساعدهم".

وواصل: "فترة إصابتي كانت صعبة جدًا، لا أريد أن أقول إنني كنت بمفردي، ترددت عني أقاويل إنني سأعتزل الكرة والأزمة أنها قيلت في قناة الزمالك".

قناة الزمالك يجب أن تساند وليس العكس

واستكمل: "قناة الزمالك يجب أن تساندنا وهذا لا يحدث، وأوقات كثيرة تخرج أخبار خاطئة من القناة تؤثر على اللاعبين، وتدفعهم للظهور من أجل الرد، وكنت أطالبهم بعدم الظهور، قناة الزمالك تأسست لكي تحمينا وتكون درعًا لنا وحائط صد".

وأشار: "اللاعبون توجهوا بالشكوى لمجلس الإدارة السابق بقيادة عماد عبد العزيز من القناة وللمجلس الحالي أيضًا، وقت مرتضى منصور كان لا يحدث ذلك في القناة بالأخص".

واختتم: "أقسم بالله هناك أشياء تقال لا تحدث نهائيًا، أزمات وهمية ليس علي أنا فقط ولكن على الفريق عمومًا، هناك أشياء كثيرة تحدث إيجابية ويتم تهميشها".