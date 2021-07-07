/639490/الخطيب-يرأس-بعثة-الأهلي-بالمغرب-في-نهائي-إفريقيا
عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اجتماعًا ظهر اليوم الأربعاء بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة خلال المرحلة القادمة.
ويرصد دوت الخليج أبرز أحداث مجلس إدارة النادي الأهلي قبل السفر للمغرب لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام كيزر تشيفز، على ستاد مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.
وعقب الجلسة قرر المجلس إسناد رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، المقرر سفرها إلى المغرب، لمواجهة كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا يوم 17 يوليو الجاري، في نهائي دوري الأبطال، إلى الكابتن محمود الخطيب.
الأهلي بدور النصف نهائي
وكان الأهلي قد تأهل إلى الدور النهائي بعد أن تخطى فريق الترجي التونسي في الدور نصف النهائي بنتيجة 4-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، كان نصيب مباراة الذهاب بهدف نظيف برادس ، والقاهرة شهدت على لقاء الأياب بثلاث أهداف دون رد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخطيب يرأس بعثة الأهلي بالمغرب في نهائي إفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.