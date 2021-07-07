البابا تواضروس: طول بال مصر بشأن حفظ حقوقها المائية لن يستمر إلى...

أكد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أن الكنيسة تصلي من أجل نجاح الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل لمشكلة سد النهضة، رغم الاستفزازات الإثيوبية.

وأشار البابا في مستهل عظته الأسبوعية مساء الأربعاء إلى أن "جلسة مجلس الأمن المقرر انعقادها غدا، ستعرض مصر والسودان المشكلة خلالها بغية إصدار قرار لصالحهما في هذه الأزمة".

وشدد على أن "المفاوضات وطول البال لن يستمرا إلى الأبد، في ظل إصرار إثيوبيا على أن يكون لها رأي منفرد بعيدا عن دولتي المصب، مصر والسودان".