إنفوجراف- المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. مركز لوجيستى عالمى

جدة - نرمين السيد - وركز الإنفوجرافيك على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهى عبارة عن منطقة حرة ومركز تجارى عالمى على قناة السويس، بمساحة 461 ك م2، يمر بها 8% من حركة التجارة العالمية كل عام.

واستعرض الإنفوجرافيك أبرز القطاعات الصناعية المستهدفة بالمنطقة الاقتصادية للقناة، وهى: صناعة البتروكيماويات، وصناعة مستلزمات عربات السكك الحديدية، وخدمات بحرية وتموين سفن، وصناعة منسوجات، وإلكترونيات، وألواح شمسية، وقطع غيار سيارات، وصناعات غذائية.

كما أشار الإنفوجرافيك إلى مجموعة من الحوافز الاستثمارية بالمنطقة؛ أبرزها: صفر ضريبة جمركية، وصفر ضريبة القيمة المضافة، وحوافز استثمارية على ضريبة الدخل. إلى جانب حوافز غير ضريبية للمشروعات كثيفة العمالة، وكثيفة المكون المحلى، أو العاملة فى النقل البرى والبحرى وغيرهما.

كما لفت إلى تطبيق نظام الإفراج المسبق للشحنات والبضائع ACI، وإصدار دليل جمركى لتحسين مناخ الاستثمار بالمنطقة، وتدشين موقع إلكترونى للهيئة باللغة الإنجليزية، وجارٍ إطلاقه بالعربية، وغير ذلك، من طرق ومحاور ومحطات كهرباء ومياه واتصالات.