وزيرة الهجرة: جسر جوى يبدأ غدا لإعادة المصريين العالقين فى الإمارات

جدة - نرمين السيد - أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن أنه بداية من يوم غد الخميس الموافق 8 يوليو الجارى، فسيكون هناك جسر جوى لعودة الراغبين من المصريين العالقين بدولة الإمارات إلى أرض الوطن، لافتة إلى استمرار التنسيق مع الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدنى حتى الانتهاء من عودة الراغبين من المصريين العالقين.





وقال وزيرة الدولة فى تصريح صحفى اليوم الأربعاء، إنه استمرارا لمتابعة تطورات الموقف الخاص بالمواطنين المصريين العالقين بدولة الإمارات الشقيقة "دولة ترانزيت" بسبب عدم قدرتهم السفر للمملكة العربية السعودية، واستمرارا للتنسيق بين وزراء الهجرة والسياحة والآثار والطيران المدنى، فقد تم تشكيل غرفة عمليات مشتركة من الثلاث وزارات، لتلقى طلبات المصريين العالقين الراغبين فى العودة إلى مصر.

وأضافت بحسب بيان اليوم الأربعاء لوزارة الهجرة، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، يتابع الموقف بشكل مستمر ويتم اطلاعه على جميع التطورات الخاصة بموقف العالقين المصريين بالإمارات، مضيفة أن وزارة السياحة والآثار قد قامت باستدعاء الشركات السياحية التى قامت بحجز تذاكر الطيران الخاصة بالمصريين العالقين بدولة الإمارات لبحث آلية عودتهم، مؤكدة إلى أن الشركات السياحية قد تعهدت باتخاذ كافة الإجراءات لعودة المواطنين إلى أرض الوطن.

وأهابت الوزيرة بالمصريين بعدم الاعتداد بأية معلومات غير دقيقة تصدر فى هذا الشأن من جهات غير رسمية، بما قد يعرض المصريين العالقين بالإمارات لأى ضرر.

وجددت دعوتها للمواطنين المصريين العالقين بدولة الإمارات الشقيقة "دولة ترانزيت" بسبب عدم قدرتهم السفر للمملكة العربية السعودية، والراغبين منهم العودة إلى مصر، ملء استمارة تسجيل وزارة الهجرة لحصر أعداد المسجلين، وذلك فى أعقاب قرار المملكة وقف استقبال غير مواطنيها وفى ضوء عدم الإعلان عن تاريخ إعادة الفتح والعودة للمملكة، وذلك إلى جانب التأكيد على احترام سيادة كل دولة فى إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، عبر الرابط من هنا

وناشدت المواطنين المصريين العالقين بدولة الإمارات بالالتزام بقوانين البلد المضيف، وذلك من أجل حمايتهم وحرصا على عدم تعرضهم للمساءلة القانونية على أرض الدولة المضيفة، حيث إن الدولة المصرية حريصة على أبنائها حتى مرور الأزمة دون أن يُضار أى شخص.