السفارة الأردنية بالقاهرة تدعو للمشاركة فى المؤتمر الاستثمارى الافتراضى

جدة - نرمين السيد - دعت سفارة المملكة الأردنية الهاشمية فى القاهرة، رجال الأعمال المصريين والعرب الأشقاء والشركات الاستثمارية للمشاركة فى المؤتمر الاستثمارى الافتراضى الأول والمعرض الأفتراضى للفرص الاستثمارية، الذى تنظمه هيئة الاستثمار فى الأردن عبر منصة إلكترونية خاصة يومى 12-13 يوليو الجاري.





وأكدت السفارة، فى بيانٍ صادرٍ عنها، أن المؤتمر الذى يعقد برعاية رئيس الوزراء الأردنى الدكتور بشر الخصاونة تحت عنوان "تحفيز الاستثمار فى المئوية الثانية"، سيحظى بمشاركة مسؤولين حكوميين وصنّاع قرار وممثلين عن المنظمات الإقليمية والدولية ومؤسسات التمويل وغرف الصناعة والتجارة والجمعيات القطاعية والرياديين وممثلى المناطق الاقتصادية التنموية إلى جانب شريحة واسعة من رجال الأعمال والمستثمرين من مختلف دول العالم.

وذكرت، وفقا لبيان صحفى، أن المشاركة فى جلسات المؤتمر وفعاليات المعرض، الذى ينظم بتقنية الاتصال عن بعد، سيكون متاحاً أمام جميع الفعاليات الاقتصادية والاستثمارية فى جمهورية مصر عبر منصة المؤتمر (http:events.jic.gov.jo).

ويهدف المؤتمر، الذى يستند على عرض المزايا التنافسية التى تحظى بها البيئة الاستثمارية الجاذبة والموقع الجغرافى للأردن، إلى الترويج للفرص الاستثمارية المتوفرة فى المملكة وزيادة التبادل التجارى والتعاون الاقتصادى بينها وبين مختلف الدول والقطاعات الاقتصادية والاستثمارية الخاصة.

وتعنى جلسات اليوم الأول للمؤتمر بمناقشة محاور: مستقبل الاستثمار والتطلعات ما بعد جائحة "كوفيد-19"، ترويج الفرص الاستثمارية والشراكة بين القطاعين العام والخاص، محور الشباب والابتكار وريادة الأعمال ومحور آخر متّصل برأس المال من أجل النمو والوصول إلى التمويل.

وتتوزع أعمال اليوم الثانى من المؤتمر على جلستين حول "إطلاق الإمكانات فى المناطق التنموية والاقتصادية"، وجلسات أخرى تتناول ميزة الأردن كمنصة انطلاق للأسواق الإقليمية والدولية، ودور الأردنيين المغتربين بجذب وترويج الاستثمار.

وقال السفير الأردنى لدى جمهورية مصر العربية أمجد العضايلة، إن هذا المؤتمر الاستثمارى والمعرض للفرص الاستثمارية، الذين يتم تنظيمها افتراضياً تماشياً مع المحددات التى فرضتها جائحة كورونا، يوفّران فرصةً للبناء عليها فى تعزيز الاستثمار بين الأردن ومصر، خصوصاً أمام رجال الأعمال والقطاع الخاص.

وأكد أن الأردن يتطلع لمشاركة فاعلة من رجال الأعمال المصريين وكبريات الشركات التى تسعى لتوسيع إطار استثماراتها، خصوصاً وأن المؤتمر والمعرض يمثلان منصة للحوار حول البيئة المستقبلية للاستثمار فى المملكة وعلى مستوى الإقليم والعالم، بعد التغيُّرات التى شهدنها ولا زلنا ومتطلبات التكيّف مع الأنماط الاستثمارية الجديدة والأسواق العالمية.

وأضاف أن انعقاد المؤتمر بالتزامن مع دخول الأردن المئوية الثانية من عمر الدولة يؤكد على استمرارية نهج تحفيز الاستثمار كأولوية بالنسبة للدولة الأردنية، لا سيما مع تعاظم المزايا التنافسية التى تتوفر فى البيئة الاستثمارية للمملكة، التى أصبحت حاضنة لريادة الأعمال والمناطق والتجمعات الصناعية المتطورة، وما تقدّمه الاتفاقيات التجارية الدولية التى ترتبط بها المملكة والموقع الجغرافى لها كمنصة انطلاق نحو الأسواق الإقليمية والعالمية، من ميزات إضافية تجعلها جاذبة ومحفّزة للاستثمار فى مختلف القطاعات.

وحول العلاقات الاقتصادية التى تجمع الأردن ومصر، أشاد السفير العضايلة بالمستوى المتطور الذى وصلت له التجارة البينية والمشاريع الاستثمارية على المستوى الثنائى، وإصرار البلدين على الارتقاء لمستويات متقدّمة تعزز الشراكة، إلى جانب النموذج التكاملى الذى يجمع الأردن ومصر والعراق على أساس المزايا التنافسية لكل من البلدان الشقيقة الثلاث.