/639469/التموين-تنفى-رفضها-طلب-الزمالك-بتسجيل-شعار-نادي-القرن-الحقيقي

رداً على ما تردد فى بعض الصحف والمواقع الإلكترونية عن رفض وزارة التموين والتجارة الداخلية طلب نادى الزمالك بشأن تسجيل العلامة التجارية (شعار نادى الزمالك نادى القرن الحقيقي لكرة القدم).

دوت الخليج

التموين تنفى رفضها طلب نادى الزمالك بتسجيل شعار «نادي القرن الحقيقي»

يؤكد جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية بأن هذا الخبر عارى تماماً من الصحة ولم يُصرح أي مسؤل او مصدر من قبل الوزارة او جهاز تنمية التجارة الداخلية (الإدارة المركزية للعلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية) بمثل هذا التصريح أو هذا التنوية ولا يزال طلب نادى الزمالك قيد البحث.

هذا وكانت العديد من المواقع الإلكترونية، قد أكدت أن وزارة التموين قد رفضت طلب نادي الزمالك الخاص بتسجيل العلامة التجارية شعار نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي لكرة القدم.