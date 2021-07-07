/639467/جريمة-حرب-ضد-الإنسانية فلسطين-تدين-هدم-الاحتلال-منازل-حمصة-الفوقا
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم بأشد العبارات هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي، منازل حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية للمرة الخامسة خلال عام والاستيلاء عليها.
جريمة حرب ضد الإنسانية
واعتبرت هذا الإجراء جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي، ويندرج في إطار عمليات ضم الضفة الغربية المحتلة المتواصلة بما فيها الأغوار، كما اعتبرته امتدادا للانقلاب الإسرائيلي على الاتفاقيات الموقعة.
ورفضت الوزارة -في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- الصمت الدولي على هذه الجرائم والانتهاكات، خاصة تلك الدول التي تتغنى بمبادئ حقوق الإنسان وتدعي التمسك بحل الدولتين.
وتساءلت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن مواقف الدول التي تطالب بوقف الإجراءات أحادية الجانب، وتطالب بإعطاء الحكومة الإسرائيلية فرصة.
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