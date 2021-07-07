/639466/إصابة-11-عامل-في-إنقلاب-سيارة-نصف-نقل-بطريق-العاشر-من-رمضان

شهد الطريق الإقليمي تجاه العاشر من رمضان، اليوم الأربعاء ، إصابة 11 من عمال اليومية، بإصابات متنوعة ما بين كسور وكدمات وسحجات، نتيجة تعرضهم لحادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بعدد من عمال اليومية،بدائرة مركز بلبيس بالشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حادث انقلاب سيارة نقل محملة بعدد من الركاب بطريق العاشر

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بشأن ورود إشارة بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل اعلى الطريق الإقليمى اتجاه العاشر من رمضان وأسفر عن إصابة 11 شخصا بإصابات متنوعة. جري الدفع بسيارات الإسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي ، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وفي سياق اخر نجح رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، اليوم الأربعاء، في القبض على المتهمين في واقعة انتشار مقطع فيديو مصور خلال تعديهم علي طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة (متلازمة داون).

حيث رصدت المتابعة لمواقع التواصل الاجتماعي علي فيس بوك وموقع تيك توك انتشار مقطع فيديو مصور لشابين يقومان بالتعدي على طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة من أصحاب متلازمة داون ويقومان بصفعه على وجهه بصورة سيئة، والتنمر عليه.

وصاحب ذلك العديد من التعليقات للمواطنين تتضمن الاستياء من تلك الأفعال والمطالبة بضرورة القبض على مرتكبي الواقعة.

أسماء المتهمين

بإجراء التحريات واستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكبي الواقعة وهم:

١- طالب ١٨ سنة و مقيم مساكن أطلس - المقطم.

٢- طالب ١٦ سنة و مقيم مساكن القنال- المقطم .

٣- طالب ٢٢ سنة ومقيم عمارة ٥٧ كمبوند جيتس - المقطم (القائم بتصوير الفيديو)… كما أمكن تحديد شخص المجني عليه.

القبض على المتهمين

وبعد القبض على المتهمين الثلاثة ومواجهتهم أمام رجال المباحث عن الواقعة، اعترفوا بارتكاب الواقعة بذات المشاهد التي جاءت في مقطع الفيديو بهدف تحقيق عدد مشاهدات مرتفعة على مواقع التواصل الاجتماعي«فيسبوك»، واتهم المجني عليه المتهمين بالتعدي عليه بالضرب وجاري اتخاذ اللازم قانونا.