بلجيكا تستدعى سفيرها فى سيول على وجه السرعة بسبب خناقات جديدة لزوجته

قالت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية إن السفير البلجيكى فى كوريا الجنوبية وجد نفسه في مأزق مرة أخرى بسبب زوجته التى تسببت فى أزمة دبلوماسية بعد أن صفعت موظفة متجر في أبريل.

واستدعت وزيرة الخارجية البلجيكية صوفي فيلميس سفير البلاد في سيول "دون مزيد من التأخير" بعد أن أصبح شجار زوجته خبرًا كبيرًا في كوريا الجنوبية للمرة الثانية خلال أربعة أشهر.

وكانت بلجيكا قد استدعت السفير بيتر ليسكوهير رسميًا في مايو بعد أن أثارت لقطات تلفزيونية لزوجته وهي تصفع موظفة متجر فضيحة وطنية في كوريا في أبريل.

وبدلاً من محاولة إصلاح صورتها، ظهرت زوجة السفير، شيانج شيويه تشيو في الأخبار مرة أخرى هذا الأسبوع ، حيث نقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن الشرطة أنها ضربت منظف شوارع يوم الإثنين، بعد أن لامستها فرشاة المنظف عن طريق الخطأ.

وقالت وزارة الخارجية البلجيكية في طلب للتعليق يوم الأربعاء إن ملابسات الحادث "ما زالت غير واضحة". وذكرت وكالة يونهاب أنه عندما وصلت الشرطة إلى مكان الحادث يوم الاثنين ، لم ترغب شيانج ولا عامل النظافة في المضي قدما في الأمر.

ومع ذلك ، وبسبب المشاجرة الثانية ، أشارت فيلميس إلى أن السفير يجب أن "يعود إلى بلجيكا دون مزيد من التأخير". وأشارت فيلميس إلى "مسئولية السفير لدى الدولة المضيفة وبالنظر إلى رغبتنا في الحفاظ على علاقات ممتازة مع جمهورية كوريا".

بعد الحادث الأول ، قالت فيلميس إن ليسكوهير لم يعد بإمكانه "أداء وظيفته بطريقة هادئة" وأنه من مصلحة العلاقات الثنائية بين بلجيكا وكوريا الجنوبية استدعائه إلى بروكسل. كما تنازلت عن الحصانة الدبلوماسية لزوجته حتى يمكن محاكمتها في كوريا الجنوبية إذا لزم الأمر. ولكن في النهاية ، لم توجه الشرطة الكورية اتهامات بناء على طلب المرأة التي تعرضت للصفع.

وأصدرت السفارة البلجيكية في سيول اعتذارًا عن الحادثة الأولى على صفحتها على فيس بوك ، والتي أثارت جزئيًا المزيد من الغضب ، حيث أصر الكوريون الغاضبون على أن السفير البلجيكي كان يجب أن يقدم اعتذاره شخصيًا بدلاً من إرساله عبر الإنترنت. أحدث تحديث على صفحة السفارة على فيس بوك ، حول تاريخ العلم البلجيكي ، اجتذب عددًا كبيرًا بشكل غريب من المشاعر الغاضبة ، ويبدو أن السفارة منعت المستخدمين من ترك تعليقات تحت المنشور.

وتحتفل بلجيكا وكوريا هذا العام بمرور 120 عامًا على العلاقات الدبلوماسية الثنائية. العلاقات الدبلوماسية ودية بشكل عام ، حيث كانت بلجيكا واحدة من الدول التي أرسلت قوات للقتال في الحرب الكورية 1950-1953.