رسميا.. على لطفى يغيب عن الأهلى أمام المقاولون العرب بسبب الإصابة

كشفت قناة النادى الأهلى، غياب على لطفى حارس مرمى الفريق الأحمر عن قائمة الأهلى أمام المقاولون العرب المقرر لها غداً الخميس على ستاد بتروسبورت.

وقال شريف شعبان مراسل برنامج "السادسة" عبر قناة الاهلى: "أن الدكتور أحمد أبو عبلة أكد حاجة على لطفى للراحة لـ4 أيام بسبب ثقل في العضلة الضامة، ليؤكد غيابه عن الأهلى أمام المقاولون وأنه سيعود أمام مصر المقاصة الأحد المقبل".

ويدخل فريق الكرة بالأهلي مساء اليوم الأربعاء، معسكرا مغلقا استعداداً لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها التاسعة من مساء غد، الخميس، بإستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة الـ26 لبطولة الدوري المصري.

ويستعيد الأهلي في مباراة الغد نجمه المغربي بدر بانون الذي غاب عن لقاء سموحة الأخير للإيقاف، ومن المتوقع أن يشهد تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب غداً عدة تغييرات فنية أبرزها عودة بدر بانون لخط الدفاع على حساب ياسر إبراهيم.

وطالب الجهاز الفني لاعبي الفريق بمواصلة الإنتصارات بعد الفوز الكبير على سموحة الأحد الماضي برباعية نظيفة في الدوري وهو الفوز الذي أكد سامي قمصان، مدرب الأهلي إن الفريق استحقه تماماً حيث قدم اللاعبون المطلوب منهم بشكل مميز، مما ساهم فى الفوز بنتيجة كبيرة، بالإضافة إلى الأداء الجيد، في مرحلة مهمة من بطولة الدوري.

وأوضح أن الفريق حقق فوزًا مهمًّا، خاصة بعد التعادل أمام بيراميدز في الجولة الماضية، لافتًا إلى أن الفريق قدم نفس الأداء في المباراة الماضية لكن التوفيق لم يكن حليفًا له، كما أن تسجيل 3 أهداف في حوالي 5 دقائق يعكس الروح القتالية التي لعب بها الفريق خلال اللقاء.