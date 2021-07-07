وزيرة الهجرة تستقبل والدة الشاب خالد عوض المتهم فى قضية تعدى بأمريكا

جدة - نرمين السيد - استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إيمان سعيد عبد الباقى سليمان والدة الشاب المصرى "خالد عوض"، البالغ من العمر 24 عاما، الذى تم القبض عليه من قبل السلطات الأمريكية والمتهم فى قضية تعدى فى الولايات المتحدة.





جاء ذلك للوقوف على التفاصيل الكاملة لواقعة الاعتداء، والتنسيق لمتابعة مجريات جلسة استماع المحكمة الأمريكية للشاب والمقرر لها غدا الثامن من يوليو الجارى.

وصرحت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، وفقا لبيان صحفى، بأنها اطلعت على التفاصيل الكاملة لواقعة القبض على الشاب المصرى بأمريكا خالد عوض، من قبل والدته، للوقوف على أبعاد وحيثيات الواقعة، كما اطلعت على كافة الأوراق الشخصية الخاصة به.

وقالت وزيرة الهجرة، إن الوزارة ستتابع بشكل مستمر مجريات التحقيق، كما ستعمل على اتخاذ السبل القانونية، والإجراءات اللازمة لمتابعة جميع جوانب الواقعة لتقديم الدعم القانونى للشاب المصرى، وفق ما حصلت عليه الوزارة من مستندات وأوراق ثبوتية من عائلة الشاب.

وأكدت الوزيرة، خلال لقائها والدة الشاب المصرى خالد عوض، أن وزارة الهجرة لا تدخر جهدا لخدمة المواطنين المصريين بالخارج، ومساندتهم بشكل دائم بما يدعم مواقفهم المختلفة، والتدخل السريع استجابة لاستغاثاتهم.

من جانبها، أعربت والدة الشاب المصرى عن شكرها للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة لاستجابتها السريعة والتدخل للوقوف على أبعاد وحيثيات قضية نجلها بأمريكا، وتسلمها كافة المستندات والأوراق الثبوتية للشاب خالد عوض لمتابعة مجريات التحقيق، وتقديم الدعم القانونى له.