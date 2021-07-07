حملات مستمرة للتموين على مخابز ومنافذ صرف السلع لضمان وصول الدعم لمستحقيه

جدة - نرمين السيد - وجه وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى، بتسيير حملات على الأسواق ومنافذ صرف السلع التموينية والمخابز، لمتابعة المعروض فيها من حيث الجودة، ووضع السعر على السلع المعروضة.





وأشارت الوزارة، فى بيان لها، إلى أن المديريات تسير يوميًا حملات على الأسواق لمتابعة السلع المعروضة، وكذلك منافذ صرف السلع التموينية، والمخابز التى يصل عددها إلى حوالى 30 ألف مخبز، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأسفرت هذه الحملات عن تم تحرير مديرية تموين المنيا، 7 محاضر نقص وزن بقرية تله، وأربع محاضر مواصفات ومحضر تصرف الرصيد الاستراتيجى، وعدد 8 محاضر عدم إعلان بالقرية التابعة لمركز المنيا، وفى محافظة الغربية أعلنت المديرية عن تحرير محضر ضبط مصنع و كسارة بلاستيك بقرية دفره، والتحفظ على مليون سرنجة وأجهزه محاليل وتوالف مستشفيات، وعدد 11 شيكاره مواد خام بلاستيكية زنة الشيكارة 25 كيلو/ جرام، وقامت المديرية بتحرير محضر لمحل بقاله وعطارة فى قسم أول طنطا، بعد ضبط كميات من السلع الغذائية وعبوات الزيوت منتهى الصلاحية، وفى محافظة بنى سويف تم ضبط مصنع مخللات يعمل بدون ترخيص بكمية تصل إلى 50 طن غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كما تم تحرير عدد خمس محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدد ثلاث محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد أربع محاضر عدم إعلان عن الأسعار.