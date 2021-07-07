الإمام الأكبر يعزى أسرة عضو لجنة امتحانات بالأزهر توفى إثر حادث أليم

جدة - نرمين السيد - أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًّا بأسرة المرحوم رفعت عبدالمالك، عضو بلجنة معهد جرجا بمنطقة سوهاج الأزهرية، الذى توفى إلى رحمة الله تعالى إثر حادث أليم أثناء عودته من امتحانات الثانوية.





وقال الأزهر، فى بيان اليوم، إنه فور علم شيخ الأزهر بحادث الوفاة، أوقف فضيلته لقاء رسميًّا بمكتبه للاطمئنان على أسرة الفقيد وتقديم خالص العزاء والمواساة، والتخفيف عنهم فى مصابهم، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويرزق أهله وذويه الصبر والسُّلوان. وكلف فضيلته وفدًا رسميًّا من الأزهر الشريف برئاسة الدكتور محمد حسانين، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، يرافقه عدد من مديرى العموم والإدارات ووعاظ الأزهر، لتقديم واجب العزاء والمواساة لأسرة الفقيد.



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