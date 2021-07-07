/639462/رقم-مميز-ينتظر-محمد-الشناوي-بعد-مباراة-المقاولون-العرب

تحمل مشاركة محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، ومنتخب مصر، رقما مميزا بمسيرته في حراسة عرين المارد الأحمر، خلال مباراة الأهلي والمقاولون العرب، المقرر إقامتها غدا الخميس، على ملعب بترو سبورت، في تمام الساعة التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

الشناوي على أعتاب مباراة المائة في بطولة الدوري الممتاز

تعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب هي المباراة رقم 100 في مسيرة العملاق محمد الشناوي في الدوري العام، حيث شارك الشناوي في 99 مباراة في بطولة الدوري الممتاز.

شارك محمد الشناوي مع النادي الأهلي في جميع البطولات في 162 مباراة بواقع 14392 دقيقة، لعب، واستقبلت شباكه 92 هدف، بينما استطاع الخروك بشباك نظيفة في 95 مباراة، وتوج بـ 5 ألقاب من بطولة الدوري الممتاز داخل جدران القلعة الحمراء، وبطولتين كأس مصر والسوبر المحلي مرتين، بجانب بطولة دوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي، والحصول على برونزية كأس العالم للأندية.

الجدير بالذكر أن الحساب الرسمي “للفيفا”، صنف محمد الشناوي، من ضمن أفضل المواهب الموجودة في أولمبياد طوكيو 2021، وشملت القائمة اسم الدولي البرازيلي داني ألفيش.

الأهلي يكتسح سموحة برباعية نظيفة

تمكن المارد الأحمر من حصد الثلاث نقاط في مباراته أمام فريق سموحة في المباراة السابقة، واحتلال وصافة الدوري برصيد 45 نقطة،وذلك بعد تغلب الأهلي على الفريق السكندري برباعية نظيفة، واستطاع المارد الأحمر من تسجيل ثلاث أهداف في الخمس دقائق الأخيرة من زمن الشوط الاول، ويذكر ان فريق سموحة استطاع التغلب على النادي الأول في المباراة التي جمعت الفريقين في الدور الأول من بطولة الدوري، حيث انتهت المباراة بثنائية مقابل هدف لصالح الفريق السكندري، ويعرض دوت الخليج التشكيل المتوقع للنادي الاهلي في مباراة المقاولون العرب:

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام المقاولون العرب

في حراسة المرمى : محمد الشناوي. في خط الدفاع : أكرم توفيق، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول. في خط الوسط : حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة في خط الهجوم : حسين الشحات طاهر محمد طاهر، محمد شريف.