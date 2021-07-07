/639460/مشروع-ستاد-النادي-المصري-الجديد-على-الطراز-العالمي-صور

وكتب الحساب الرسمي عبر الفيس بوك : " مشروع ستاد النادي المصري الجديد والذي سيتم انشاءه على أحدث الطرز العالمية تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية".

تصميم استاد المصري البورسعيدي

وواصل: " هذا وقد تم وضع حجر الأساس للاستاد الجديد الأحد الماضي بحضور الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، واللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب والمهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين المصريين رئيس مجلس ادارة شركة وادي النيل للمقاولات ومجلس ادارة النادي المصري برئاسة الأستاذ سمير حلبية".

ويرصد دوت الخليج صور التصميم الجديد والمتوقع لاستاد بورسعيد الجديد :

يذكر أن وضع حجر أساس ستاد المصري البورسعيدي شهد حمل النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب على الأعناق تقديرا لمجهودات حسين في الحصول على الموافقات النهائية وتسهيل الخطوات لتدشين حجر أساس النسر البورسعيدي.

تصريحات مثيرة من النائب محمود حسين في افتتاح ستاد المصري

وأكد النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن استاد النادي المصري الجديد، سيكون هدية من السيد رئيس الجمهورية إلى جمهور بورسعيد، قائلا: "نحن مدينون بالشكر طول العمر إلى السيد الرئيس بسبب مجهوداته الكبيرة في هذا الملف، قائلا: "أقدم عضو جمعية عمومية في النادي المصري واسمه أحمد قاسم قال لنا إنه يتمنى أن يحضر الافتتاح قبل وفاته، وبمشيئة الله سنحقق حلم الافتتاح سريعا".

وتابع محمود حسين في المؤتمر الصحفي لوضع حجر الأساس: "أشكر وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على ما بذله من جهد، بالإضافة إلى محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان على دعمه الكبير، لتحقيق حلم شعب بورسعيد".

وواصل النائب محمود حسين قائلا: "لولا توجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى ما عشنا هذا الحلم، نتوجه بالشكر للسيد الرئيس ونتمنى حضوره احتفالية الانتهاء من استاد النادي المصري".

محمود حسين يشيد بتوجيهات الرئيس السيسي

واستكمل قائلا : عندما نتحدث عن ستاد النادى المصرى فنحن نتحدث عن نشأة تاريخية مرتبطة بوطنية بورسعيد والنادى المصرى مرتبط بنضال ابناء بورسعيد .. هذا الملعب شهد كثيرا من الأحداث التاريخية ولا يوجد مدرب للمنتخب الوطنى إلا وأتى لبورسعيد ليجد الدعم الكبير، ولفت إلى أن هناك من أبناء بورسعيد من شاركوا فى العرض الجيد ومناقشة ملف الاستاد أمام الجهات السيادية.

واختتم تصريحاته بالقول: "أشكر أعضاء الجمعية العمومية للنادى المصرى على توصيل صوتهم للسيد الرئيس الذي استجاب لطلبهم".