النائب محمود سامي: نحن كحزب معارض خلف الدولة المصرية بكافة سيناريوهات ملف سد النهضة«فيديو و صور»

/639459/النائب-محمود-سامي-نحن-كحزب-معارض-خلف-الدولة-المصرية-بكافة-سيناريوهات-ملف-سد-النهضةفيديو-و-صور

قال النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، خلال نوة له فى موقع دوت الخليج ، أنه كونه من المعارضة ليس معناه أنهم ضد الدولة، بل نحن جزء من الدولة، مشيرا إلى الاهتمام بكل قضاياها سواء الداخلية أو الخارجية، ويشيد ويدعم عندما يكون الأداء جيد، لافتا إلى أن هناك بعض المواقف نؤيدها وأخرى لم تكن موفقة،موضحا قيامهم بإجراء عدد من الزيارات مثل اللقاء الذى تم مع مساعد وزير الخارجية، وأيضًا الأمين العام لجامعة الدولة العربية.

دعم القضية الفلسطينية

وأشاد النائب محمود سامي بالأداء الرائع فى دعم القضية الفلسطينية ودعم غزة وإعادة إعمارها،مؤكدا دعمه الكامل لهذه القضية، لافتا إلى أن سد النهضة ملف حساس وأن هناك تحركات يتبعها من خلال التحركات السياسية، مشيرا إلى أن استطلاع رأى الأمين العام ليس انطلاقًا من كونه مصرى، بل من واقع موقعه كأمين لجامعة الدول العربية.

موقف الدول العربية

وتابع النائب محمود سامي ، أن موقف جميع الدول العربية داعم للدولة المصرية، مشددا على داعمه لكل الجهود التى تبذلها القيادة التنفيذية، مؤكدا أن التدخل العسكري يخسر فيها الجميع ، مضيفا”ونقول للدولة إذا تم اتخاذ هذا الموقف بشكل إضطراري نحن سنتحمل معك هذه التبعات، وسوف نٌلام فى أى تبعات”.

هذا وأعلن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق - رئيس مجلس الشيوخانتهاء دور الانعقاد العادى الأول، مؤكدا علي أنه مع ختام دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعيالأول لمجلس الشيوخ فإننا نودع فترة برلمانية من النشاط‏ التشريعي الدءوب.... عملنا خلالها في ظل ظروف‏ دقيقة.... عانى وما زال يُعاني منها العالم أجمع .... فى‏ مواجهة جائحة كورونا.... فكانت اليمين الدستورية التى أديناها ضميرًا يُحركنا.... وحب الوطن طاقة ودعمًا وعونًا ‏لنا.... وحماية الله ولطفه رحمة بنا ... فعملنا جاهدين على ترسيخ مكتسبات مهمة في طريق البناء الديمقراطي .... مُستحضرين في ذلك مستجدات الواقع الدستوري وغاياته.... وآمال المواطنين وطموحاتهم.