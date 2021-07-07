النائب محمود سامي: الصنايع بختها مش ضايع والصنايعي في دول أخرى أهم من الدكتور«فيديو»

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أكد النائب محمود سامي ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، على أهمية التعليم الفني في مصر، لافتا إلى ان مقر مقولة «الصنايع بختها ضايع» غير صحيحة،مؤكدا أنه أصبح من الصعوبة ان نجد صنايعي ذو خبرة عالية قادر على تلبية اغراضنا،وأن الحرفي أو المهني له مكانته فى المجتمع التي لا يمكن الاستغناء عنها.

الثانوية العامة

التعليم الفني

وشدد النائب محمود سامي ،عضو مجلس الشيوخ فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج على ضرورة تغيير النظرة الدونية لهذه المهنة يجب ان يتم تغييرها، وتغيير ثقافة المواطن ،خاصة الذي لا يرى سوى أن مستقبل أبناءه يكمن في الدخول لكلية من كليات القمة، مثمنا دور وسائل الإعلام الكبير في تغيير هذه النظرة ،مشيرا إلى أن الإعلام غير ملهم للأشخاص، فبالنظر إلى بعض الأفلام والمسلسلات الأجنبية نرى أنها تعطي كل شخص حقه أي كانت مكانته في المجتمع ، فالدراما في مصر يجب أن تكون ملهمة.

وتجدر الاشارة إلى أن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق - رئيس مجلس الشيوخ ،اعلن انتهاء دور الانعقاد العادى الأول، مؤكدا علي أنه مع ختام دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ فإننا نودع فترة برلمانية من النشاط‏ التشريعي الدءوب.... عملنا خلالها في ظل ظروف‏ دقيقة.... عانى وما زال يُعاني منها العالم أجمع ....فى‏ مواجهة جائحة كورونا.... فكانت اليمين الدستورية التى أديناها ضميرًا يُحركنا.... وحب الوطن طاقة ودعمًا وعونًا ‏لنا....وحماية الله ولطفه رحمة بنا ... فعملنا جاهدين على ترسيخ مكتسبات مهمة في طريق البناء الديمقراطي .... مُستحضرين في ذلك مستجدات الواقع الدستوري وغاياته.... وآمال المواطنين وطموحاتهم.