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وزيرالمالية يتعهد لمحلية النواب بحل مشكلة تأخرمرتبات العاملين بالصناديق الخاصة بكفر الشيخ «صور وفيديو»

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قال النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه يجب أن يتم حل مشكلة تأخر مرتبات العاملين بالصناديق الخاصة حتى لا يتم استقطاب هؤلا العمال من قبل أعداء الوطن، واعلن تعهد الدكتور محمد معيط وزير المالية بحل مشكلة تأخر مرتبات العاملين بالصناديق الخاصة بكفر الشيخ فور مخاطبته.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب بشأن تأخر مرتبات العاملين على حساب الصنماديق الخاصة 

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العاملين بالصناديق الخاصة 

جاء ذلك بناء على طلب النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة،من الإدارة التعليمية بمحافظة كفر الشيخ بخطاب رسمي من الإدارة موجه لوزارة المالية عن المستحقات المطلوبة، إلى الان  ليتم مخاطبة الوزارة بشكل فوري وتوريد تلك المستحقات حتى يتم صرف المرتبات خاصةً مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

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وتجدر الإشارة الى انه  قال النائب يونس عبد الرازق عضو مجلس النواب عن مركز الحامول وبيلا و البرلس ،  إن مشكلة تأخر صرف رواتب العاملين على حساب الصناديق الخاصة ،مشكلة ترهق الكثير من أبناء محافظة كفر الشيخ،خاصة لان هؤلاء الموظفين هم مسئولين عن أسر ولا يستطيعوا تحمل هذا التاخير، متسائلا كيف يمكن لهذا الموظف أن يسد احتياجات منزله وهو لا يأخذ مرتبه؟.

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جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم برئاسة النائب أحمد السجيني وبحضور اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ  لمناقشة العديد من طلبات  الإحاطة ومنها طلب الإحاطة  المقدم من السيد النائب يونس عبد الرازق، بشأن  تأخر صرف رواتب العاملين على حساب الصناديق الخاصة لمدة ثلاثة أشهر وخاصة عمال المدارس – محافظة كفر الشيخ، العاملين بالتربية والتعليم.

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وزارة المالية

وقال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ أن تأخر الرواتب بالفعل مشكلة كبيرة وشهريا المحافظة تقوم باخطار وزارة المالية بهذا التأخر ولكن المشكلة ليست في المحافظة فهذة المشكلة ترهق جميع المحافظات ،وتحتاج لحل من وزارة المالية، موضحا ان إدارة التربية والتعليمية والإدارة الطبية بالمحافظة تعاني من نفس المشكلة ، مطالبا بتثبيت تلك العمالة تحت بند الأجور  الا وستظل هذه المشكلة تتفاقم  خاصة في ظل ارتفاع الحد الأدنى للأجور. 

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وأوضح المحافظ ان المحافظة تدعم العاملين بالصناديق الخاصة بالمحافظة شهريا ب ٦مليون جنيه، وأن الوزارات تستجاب عند مخاطبتها لكن المشكلة في الإجراءات الإدارية التي تستغرق العديد من الأشهر، مطالبا بحل جذري حتى يتم الانتهاء من تلك المشكلة.  

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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