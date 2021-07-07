4 سنوات على ملحمة «البرث».. «رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه»

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تحل الذكرى الرابعة للهجوم الإرهابي على كمين البرث، اليوم الأربعاء، الذي ووقع في 7 يوليو 2017، وتصدى له أبطال القوات المسلحة، ليسطروا ملحمة تاريخية، بدمائهم، ستظل شاهدة على بطولتهم وتضحياته، ونتج الهجوم عن استشهاد وإصابة 26 من رجال الجيش المصري، على رأسهم البطل العقيد أحمد منسي؛ ونجح الأبطال في إسقاط نحو 40 عنصرا إرهابيا.

دوت الخليج يرصد في التقرير التالي الذكرى الرابعة للهجوم الإرهابي على كمين البرث

الأسطورة

يعد الأسطورة أحمد صابر منسي، ابن مدينة منيا القمح، في محافظة الشرقية، أحد الأبطال الذين سيخلد التاريخ ذكراهم، لما بذله من تضحيات فداء لأرض سيناء.

ولد الشهيد منسي سنة 1977، والتحق بالكلية الحربية وتخرج ضمن الدفعة 92 حربية، ضابطا بوحدات الصاعقة؛ وخدم لفترة طويلة في الوحدة (999) قتال، وحدة العمليات الخاصة للصاعقة بالقوات المسلحة.

والتحق الشهيد بأول دورة للقوات الخاصة الاستشكافية المعروفة باسم (SEAL) عام 2001، ثم سافر للحصول على نفس الدورة من الولايات المتحدة الأمريكية عام 2006، ويُعد أحد أشجع وأكفأ ضباط وحدات الصاعقة والقوات الخاصة عموما.

وحصل الشهيد على ماجستير العلوم العسكرية «دورة أركان حرب» من كلية القادة والأركان عام 2013، وأختير خلال مسيرته الناصعة للعمل كملحق إداري بالملحقية العسكرية بدولة باكستان.

تولى منسي قيادة الكتيبة «103» صاعقة خلفا للشهيد العقيد رامي حسنين، الذي استشهد في شهر أكتوبر عام 2016.

وعرف الشهيد البطل بالكفاءة والانضباط العسكري وحسن الخلق مع الجميع، وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال أكبرهم "حمزة" في المرحلة الابتدائية.

اللقاء الأول

وحكى الجندي أحمد عزت حسنين، أحد الأبطال الناجين من معركة البرث في سيناء، تفاصيل لقاءه الأول بالشهيد قائلا: "أول لما دخلت الكتيبة قيل لي تعال اسمع محاضرة منسي، وقال كلام كبير خلانا نجري خلفه للذهاب لسيناء".

وتابع أحد الأبطال الناجين من المعركة البرث في سيناء: "فيه ناس كانت بتتحايل على منسي علشان تروح سيناء، وأخدنا فرقة صعبة من فئة شديدة شوية، وأول مرة قابلته سأل على اسمي وطبطب على كتفي".

وعن دور البطل الشهيد«منسي» في نعركة البرث، قال البطل مجند محمد علي تايسون، إنه صعد إلى السطح، وكان هناك تعامل مكثف وطلقات «أر بي جي»، وبدأ في اصطياد التكفيريين، مضيفا: «كل طلقة كانت تصيب تكفيريا وتقتله».

تمنى البطل " أحمد المنسي" الشهادة طوال فترة خدمة بالقوات المسلحة وكتب قصائد على صفحته بمنصة فيسبوك، عبر فيها عن أمله، وقال فيها:

شهيد أنا بجيش الفدا أصد الكيد وأمنع العدا الله أكبر أنشودتى والشهادة لى عين الرضا لا تسأل عن حياتى فمن غير الجهاد حياتى سدى

ويقول في قصيدة أخري:

«يا قبورا تنادى أسامينا ويا موتا يعرف كيف يصطفينا سطوة الموت لن تغير لقبنا فنحن أحياء للشهادة سائلينا (ميت) لقب لمن هو دوننا والشهيد اسم من بالروح يفدينا مهنتى الشرف والمجد أجنيه وحب القلب للقلب يرضينا فديناك يا مصر بالدم والروح نعطى ولا نسأل من يعطينا قد قضيت فى الأمان عدد سنين وكم قضينا عن الأرض مدافعينا وكم قضيت هروبا من الموت وكم قضينا عن الموت باحثينا».

شهداء أبطال الكتيبة 103 صاعقة الرائد أحمد الشبراوي ولد الشهيد أحمد الشبراوي، في أكتوبر من عام ١٩٨٦، بقرية الشبروين، بمدينة الزقازيق، فى محافظة الشرقية، وكان متزوجًا ولديه طفل، وقام الشهيد بزيارة لأسرته قبل استشهاده بـ 10 أيام، وقد ساهم "شبراوي" في العديد من المداهمات الناجحة ضد التكفيريين ومعاقلهم بشمال سيناء، وكان العقيد أركان حرب أحمد منسي، يعتمد عليه في المداهمات وتدريب الجنود، وتوفي الشهيد في ملحمة «البرث» وتم دفن جثمان الشهيد بمسقط رأسه بقرية الشبروين.

النقيب خالد المغربي

ولد الشهيد النقيب خالد محمد كمال حسين المغربي، في 5 ديسمبر 1992، بمدينة طوخ، التابعة لمحافظة القليوبية، والتحق بالكلية الحربية وتخرج ضمن الدفعة 108 حربية، وفور تخرجه في الكلية الحربية، التحق بوحدات الصاعقة، وأطلق عليه "الدبابة"، نظرا لأنه ذات بنية قوية، وتوفي الشهيد في ملحمة «البرث» برفح في يوليو 2017.

النقيب محمد صلاح محمد ولد الشهيد النقيب محمد صلاح محمد، ، في 13 نوفمبر من عام 1987، بقرية نزلة عبد الله، بمحافظة أسيوط، وقد تخرج في الكلية الحربية عام 2007، من سلاح المدفعية، وهو متزوج، وقد قاتل ببسالة في "ملحمة البرث"، وأسقط عددا من الإرهابيين، وتوفي الشهيد في ملحمة «البرث» برفح في يوليو 2017.

ملازم أول أحمد محمد محمود حسنين ولد الشهيد أحمد محمد حسنين شاهين، فى 5 ديسمبر 1992، في محافظة القاهرة، وقد التحق بالكلية الحربية عام 2013، حيث كان متفوقًا فى الرماية، وقد اتسم الشهيد بالشجاعة والإقدام، وبعد ذهابه إلى سيناء بناءً على طلبًا منهُ، أصر "حسنين" على أن يخرج فى المداهمات مع قائده العقيد منسى، الذى يفضل ألا يشارك فيها لأنه لازال مبتدئا، ولكن أمام إصراره، أشركه معه فى عدة مداهمات، وقد قاتل ببسالة في "ملحمة البرث"، وأسقط عددا من الإرهابيين، وتوفي الشهيد في ملحمة «البرث» برفح في يوليو 2017.

العريف محمد إسماعيل رمضان ولد الشهيد محمد إسماعيل رمضان، في قرية "قسطا"، بكفر الزيات، بمحافظة الغربية، والشهيد كان الأكبر في أشقائه وطلب التطوع حبا في مصر، لأنه ليست له خدمة عسكرية لوجود شقيقتين له، ودائما كان يفتخر بارتدائه الزي العسكري وتوفي الشهيد في ملحمة «البرث» برفح في يوليو 2017.

المجند علي علي علي السيد إبراهيم ولد الشهيد علي علي على السيد، في قرية الدغايدة، بمركز الجمالية، بمحافظة الدقهلية، وقد قاتل الشهيد ببسالة في معركة البرث مع أبطال العقيد أحمد منسي، وأسقط بسلاحه كثيرا من التكفريين وهو مصاب في قدمه، وظل يقاتل لآخر لحظة حتى استشهد بعد أن دافع عن تراب مصر برفح في يوليو 2017.

المجند أحمد العربي مصطفى ولد الشهيد أحمد العربي مصطفى بمركز الزرقاء، بمحافظة دمياط، وكان على وشك إنهاء خدمته العسكرية، وهو الابن الأكبر لأسرته، وكان معروفًا بضحكته التي لا تفارق وجهه، بالإضافة إلى حبه لتحمل المسئولية وتوفي الشهيد في ملحمة «البرث» برفح في يوليو 2017.

المجند محمد محمود محسن ولد الشهيد المجند محمد محمود محسن، بقرية كفر النعيم، التابعة لمركز ميت غمر، بمحافظة الدقهلية، وتم اختياره في سلاح الصاعقة، والانضمام إلى الكتيبة 103 صاعقة، بمنطقة رفح، وتوفي الشهيد في ملحمة «البرث» برفح في يوليو 2017.

المجند فراج محمد محمد محمود أحمد ولد الشهيد فراج محمد محمد محمود أحمد، في قرية "أبو غرير"، التابعة لمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، ويبلغ من العمر 22 عاما، وشارك في معظم المداهمات التي تستهدف العناصر الإرهابية، وتوفي الشهيد في ملحمة «البرث» برفح في يوليو 2017.

المجند مؤمن رزق أبو اليزيد ولد الشهيد مؤمن رزق أبو اليزيد، بنجع "حمد سليمان"، التابع لقرية جزيرة محروس، بدائرة مركز أخميم، بمحافظة سوهاج، وقد التحق الشهيد بالقوات المسلحة قبل وفاته بـ 6 أشهر، وتوفي الشهيد في ملحمة «البرث» برفح في يوليو 2017.

المجند محمد رجب السيد فتاح ولد الشهيد محمود رجب السيد فتاح، في قرية شفا، التابعة لمركز بسيون، بحافظة الغربية، وكانت مدة انتهاء خدمته العسكرية كانت توشك على الانتهاء، لكنه قدم بطولة كبيرة في معركة البرث في رفح وتوفي الشهيد في ملحمة «البرث» برفح في يوليو 2017.

المجند محمد صلاح الدين جاد عرفات ولد الشهيد محمد صلاح الدين جاد عرفات، في قرية العصافرة، بمحافظة الدقهلية، وقد قاتل الشهيد ببسالة في معركة البرث، وأسقط بسلاحه كثيرا من التكفريين، وظل يقاتل لآخر لحظة حتى استشهد بعد أن دافع عن تراب مصر برفح في يوليو 2017.

المجند محمد عزت إبراهيم إبراهيم ولد الشهيد محمد عزت إبراهيم، في قرية العطوي، التابعة لمركز فارسكور، بمحافظة دمياط، وقد قاتل الشهيد ببسالة في معركة البرث وظل يقاتل لآخر لحظة حتى استشهد بعد أن دافع عن تراب مصر برفح في يوليو 2017.

المجند محمد محمود فرج ولد الشهيد محمد محمود فرج، في قرية "أبو غرير"، التابعة لمركز أبو قرقاص، في محافظة المنيا، وقد شارك في معظم المداهمات التي تستهدف العناصر الإرهابية بشمال سيناء، وأسقط بسلاحه كثيرا من التكفيريين، وظل يقاتل لآخر لحظة حتى استشهد بعد أن دافع عن تراب مصر برفح في يوليو 2017.

المجند أحمد محمد علي نجم ولد الشهيد أحمد محمد علي نجم، في قرية المناجاة، التابعة لمركز الحسينية، في الشرقية، وقد شارك في معظم المداهمات التي تستهدف العناصر الإرهابية، وأسقط بسلاحه كثيرا من التكفيريين، وظل يقاتل لآخر لحظة حتى استشهد بعد أن دافع عن تراب مصر برفح في يوليو 2017.

المجند على حسن محمد الطوخي ولد الشهيد على حسن محمد الطوخي، بقرية عرب جهينة، التابعة لشبين القناطر، بمحافظة القليوبية، وظل يقاتل لآخر لحظة وتوفي الشهيد في ملحمة «البرث» برفح في يوليو 2017.

المجند محمود صبري محمد ولد الشهيد محمود صبري محمد، بقرية السلاموني، التابعة لمركز أخميم شرق، بمحافظة سوهاج، وظل يقاتل لآخر لحظة وتوفي الشهيد في ملحمة «البرث» برفح في يوليو 2017.

المجند محمد صلاح محمد صبحي ولد الشهيد محمد صلاح محمد صبحي في قرية الغابة، التابعة لمركز أبو كبيرة، محافظة الشرقية، وظل يقاتل لآخر لحظة وتوفي الشهيد في ملحمة «البرث» برفح في يوليو 2017.