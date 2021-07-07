استعلم moed.gov.sy 2021 || تطبيق نتائج الشهادة الثانوية دورة 2021 سوريا “البكالوريا”...

دعت وزارة التربية السورية طلابها إلى المبادرة لدخول موقع وزارة التربية السورية ثم القيام بتحديث تطبيق نتائج امتحانات البكالوريا 2021 لاستقبال النتائج، ونوضح لكم الخطوات بالأسفل، قم بالتصفح.

ستنتهي قريبا الحكومة السورية من انتهاء اعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات الطلاب ،وتم تفعيل روابط من قبل وزارة التربية السورية استخراج نتائج البكالوريا 2021 حسب الاسم ورقم الاكتتاب، حيث أن نتائج البكالوريا السورية 2021 كل المحافظات سوف تعلن في وقت واحد، ومن أهم تلك المحافظات ” دمشق وحمص واللاذقية و السويداء وأدلب وريف دمشق والحسكة وحلب وحماه ودرعا وطرطوس.

ونوضح أن كافة أعمال تصحيح امتحانات البكالوريا 2021 سوريا قد انتهت لجميع المحافظات، نتائج البكالوريا سوريا ولم يتبقى سواء رصد ومراجعة بعض النتائج، ولكن من خلال موقع ” الصباح العربى ” سوف نرصد كافة الخطوات التي تساعد طلابنا في استخراج نتائج البكالوريا الدورة الأولى 2021.

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