ظهرت لينك نتائج البكالوريا سوريا moed.gov.sy 2021 الدورة الاولي حسب الاسم

رابط نتائج البكالوريا سوريا moed.gov.sy 2021 الدورة الاولي، ترقب عدد كبير من طلاب حصولهم على نتائج البكالوريا في الشهادة الثانوية العامة على معرفة موعد ظهور النتائج التي سوف يتم ظهورها خلال الفترة المقبلة، والتي أكدت أن وزارة التربية والتعليم على ذلك أن يوجد العديد من الطرق داخل دولة سوريا التي من خلالها نحصل على نتائج وكل هذا سوف يتم في إعلان رسمي، سوف تقوم من خلاله باستخراج النتائج، ومعرفة أوائل الطلاب في عام 2021 من خلال هذا المقال.

وكان طلاب المدارس الثانوية في سوريا أكملوا الامتحانات العامة في 21 يونيو الماضي، وتم توزيع اللجان على مستوى المحافظات من قبل ريف دمشق وحلب وحمص وحماة والسويدا والرقة واللاذقية، حيث احتضنت مراكز الامتحانات طلابها في الجولة الأولى من امتحانات البكالوريا ثم استأنفت السنة الثانية.

وبات البحث عن نتائج البكالوريا في سوريا الشغل الشاغل لدى الطلاب و الأهالي ، و أصبح موقع وزارة التربية المقصد اليومي لترقب صدور نتائج الثانوية 2021 بفرعيها العلمي و الأدبي

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