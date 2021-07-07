النائبة مها عبد الناصر تتقدم بطلب إحاطة بشأن عرض تطوير مصنع الحديد والصلب

جدة - نرمين السيد - تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، وعضو الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، اليوم، بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير قطاع الأعمال بشأن عرض شركة "فاش ماش" الأوكرانية لتطوير مصنع الحديد والصلب.





وقالت النائبة فى طلب الإحاطة إن شركة الحديد والصلب أعلنت فى بيان لها للبورصة المصرية عن تلقيها عرض من شركة "فاش ماش" الأوكرانية لتطوير الشركة وإنقاذها من المضى قدمًا فى قرار التصفية، عن طريق نظام المشاركة فى الإيراد.

وأشارت النائبة إلى أن خالد الخضرى وكيل الشركة الأوكرانية فى مصر، تحدث فى تصريحات صحفية عن تفاصيل العرض الأوكرانى الموجه للحديد والصلب، والذى يتضمن تطوير المصنع فى 60% من أراضى شركة الحديد والصلب، والتى تبلغ 6 مليون متر مربع، وبالتزام الشركة المطورة بعمالة فنية من عمال المصنع فى حدود ال 4 آلاف عامل، مقابل إنهاء الشركة القابضة للصناعات المعدنية كافة المديونيات قبل بدأ عملية التشغيل والتى تصل إلى قرابة 9 مليار جنيه.

ولفتت النائبة مها عبد الناصر إلى أنه حتى هذه اللحظة لم تفصح وزارة قطاع الأعمال عن مصير هذا العرض، خاصة مع تأكيد وكيل الشركة الأوكرانية فى ذات التصريح، بأنهم فى انتظار موعد لتحديد جلسة تفاوضية مع الشركة القابضة للصناعات المعدنية بشأن أى نقاط خلاف حول العرض الأوكرانى، لكن إذا استمرت المراسلات إلكترونيًا فقط فهو دليل على عدم جدية الشركة القابضة تجاه عرض التطوير.

واستندت النائبة فى طلب الاحاطة إلى ما نشر من تصريحات، تفيد بوجود اتجاه لرفض العرض الأوكرانى، لكن التصريحات أكدت على أن المفاوضات تتم عبر المراسلات الإلكترونية، دون توضيح الشروط التى ترفضها القابضة للصناعات المعدنية فى العرض الأوكرانى.

وأشارت النائبة مها عبد الناصر إلى أن ذلك يدفع للتساؤل حول طريقة تعامل وزارة قطاع الأعمال مع أمر بهذه الأهمية، خاصة مع إعلاناتها المتكررة عن إعدادها لخطط نهوض بشركات القطاع العام، حتى بعد توقف أعمال الشركة وتعيين مصفى لها.

وبناء على ذلك، طالبت النائبة من وزارة قطاع الأعمال توضيح تفاصيل العرض الأوكرانى ونتائج المفاوضات فى هذا الشأن، وتبيان أسباب عدم إتمام هذا الاتفاق إلى الآن إذا كان من شأنه إعادة الحياة لشركة الحديد والصلب مرة أخرى وإنقاذ إحدى مقومات الصناعة المصرية، بدلاً من التعجل فى تقسيم الأراضى وبيعها.